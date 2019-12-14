القوة الجوية ينهي معسكر تونس وسط تفاؤل بتجاوز المولودية.. غداً

الشرطة يفتقد أمجد عطوان قبل لقاء الشباب السعودي

بغداد ـ الصباح الجديد:

توجه فريق القوة الجوية بكرة القدم من تونس إلى الجزائر أمس، استعدادا لمباراته امام مولودية الجزائر والتي ستقام يوم غدٍ الاثنين ضمن إياب دور الـ 16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الابطال.

وكان الفريق قد دخل بمعسكر تدريبي في تونس لمدة خمسة أيام، خاض خلاله مباراتين وديتين تمكن فيهما من التغلب على الوادي الإفريقي التونسي 3-2 فيما فاز على بن عروس التونسي برباعية نظيفة.

وتناوب على تسجيل الرباعية كل من ايمن حسين هدفين ومحمد قاسم ماجد وعلي حصني، ليحقق الصقور فوزه الثاني في معسكره ب‍تونس.. وكان القوة الجوية قد تغلب على الوادي الافريقي التونسي 3-2، امس الاول في اولى مبارياته بالمعسكر.

وقال المدرب المساعد للقوة الجوية لؤي صلاح في تصريحات صحفية ، أن الجهاز الفني واللاعبين استفادوا كثيرا من معسكر تونس وذلك من خلال الأجواء القريبة على الجزائر فضلا عن الوقوف على جاهزية اللاعبين والتشكيلة المثالية التي تمثل الصقور في اللقاء الحاسم أمام مولودية الجزائر.

وأشار إلى أن الجميع عازم على الخروج بنتيجة ايجابية والتواجد في دور الثمانية على الرغم من قوة الفريق الجزائري.. يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل من دون أهداف والتي اقيمت في مدينة اربيل.

من جانب اخر، اكد المدرب المساعد لكرة الشرطة احمد صلاح، أول أمس، بان الفريق ينتظر اقامة مباريات اخرى في الاطار الودي بحكم توقف الدوري.وقال صلاح في تصريح صحفي «لابد من كسر روتين الوحدات التدريبية للتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة واقربها مواجهة الشباب السعودي في الرياض.

٠وبين ان «الجهاز الفني لا يركز كثيرا على نتيجة المباراة بقدر التركيز على الجوانب الخططية والجزئيات الفنية المعول على تطبيقها في الاستحقاقات الرسمية ناهيك عن ابقاء اللاعبين في اجواء المنافسة.

وتغلب فريق الشرطة بكرة القدم، على نظيره امانة بغداد، بنتيجة بلغ قوامها ثلاثة اهداف دون رد، في المواجهة الودية التي ضيفها ملعب الامانة يوم الخميس، ضمن اطار استعدادات الفريقين للمناسبات الكروية المقبلة.وتناوب على تسجيل الاهداف كل من مروان حسين وعلاء عبد الزهرة وكرار محمد خلال احداث الشوط الثاني بعد ان انتهى القسم الاول من اللقاء بنتيجة التعادل السلبي من دون اهداف.

وفي سياق متصل، فتقد الشرطة، خدمات نجم الفريق أمجد عطوان، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمام الشباب السعودي، يوم 23 من الشهر الجاري، في المملكة العربية السعودية.

وقال هاشم رضا، مدير الكرة في الشرطة في تصريحات صحفية: «أمجد عطوان قد يغيب أمام الشباب السعودي في البطولة العربية، بعد أن أثبتت الفحوصات تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى».

وأضاف «الجهاز الطبي في مستشفى سبيتار بقطر، أكد ابتعاد اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع ليتمكن من العودة مجددًا».وأوضح «إدارة النادي تتواصل مع اللاعب يوميًا برغم أنَّه تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب في خليجي 24، لكن أمجد عطوان يعد واحدًا من أبرز لاعبي الفريق، والإدارة تحرص على عودته سريعًا للملاعب».يذكر أن أمجد عطوان، تعرض للإصابة أثناء مباراة العراق والبحرين في نصف نهائي خليجي 24.

وفي الجانب الاخر، اعلن نادي الشباب السعودي، تعاقده مع المدرب الإسباني لويس جارسيا لقيادة الفريق الكروي الأول بالفترة المقبلة خلفا للأرجنتيني خورخي ألميرون المقال مؤخرا.

وسيتولى الإسباني لويس جارسيا تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم إضافي.وتمنت إدارة نادي الشباب بقيادة خالد البلطان، التوفيق للمدرب الإسباني جارسيا في مهمته الجديدة مع الفريق الكروي بالفترة المقبلة.وخسر الشباب على يد ضيفه الرائد (4 ـ 3) مساء الخميس بالرياض، في الجولة الحادية عشر، ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.