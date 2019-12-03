البطريركية الكلدانية تلغي احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة

إحتراماً لدماءِ الشهداء والجرحى

بغداد – الصباح الجديد:

قرر غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو إلغاء مظاهر الإحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، ورأس السنة الميلادية، إحتراماً لدماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، وتضامناً مع أوجاع والآم عائلاتهم.

وأوضحت البطريركية اللاتينية في بيان لها: سوف لن تكون هناك أشجار ميلاد مزيَّنة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا إستقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية، إنما نكتفي بالصلاة ترحماً على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وعودة الحياة الطبيعية الى البلاد ونهوضها بوطن راقٍ، جامع لكل طوائفه وشرائحه، إنطلاقاً من قيم الإحترام والمساواة والمواطنة والحق في الحياة الكريمة.

ودعا الكاردينال ساكو بالمقابل الى التبرع لدور الأيتام والمستشفيات لغرض شراء المستلزمات الطبية للجرحى.