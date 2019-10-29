الوطني يحتل المركز الـ74 في تصنيف الفيفا الجديد

الآسيوي يؤجل تصفيات القارة للشباب في كربلاء

بغداد ـ الصباح الجديد:

أرتقى المنتخب الوطني لكرة القدم، خمسة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر تشرين الأول الجاري.واحتل منتخب اسود الرافدين المركز الـ74 برصيد 1327 نقطة، بعدما كان في المركز الـ79 خلال التصنيف الماضي.كما العراق حل في المركز التاسع آسيويا، بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والامارات والسعودية والصين.

فيما حل في المركز الثامن عربياً بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والامارات والسعودية.هذا وواصلت بلجيكا صدارة التصنيف برصيد 1755 تليها فرنسا برصيد 1726 والبرازيل برصيد 1715 وانكلترا برصيد 1651.

هذا وأكد رئيس الاتحاد المركزي لكرة القدم عبد الخالق مسعود أن مباراة أسود الرافدين ومنتخب إيران ستقام في موعدها وبملعب جذع النخلة بمدينة البصرة.

وقال مسعود في تصريحات صحفية: «تحضيراتنا للمباراة ستكون بوقت مبكر من أجل إنجاح مهمة استضافتها، والظروف السياسية لن تؤثر عليها».وسيلعب المنتخب العراقي مع نظيره الإيراني يوم 14 تشرين الثاني المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبين: «الاتحاد الآسيوي يتابع ويعي أن الظروف السياسية ليس لها تأثير على سير مباريات المنتخب الوطني، وأهل البصرة سبق لهم وأن نجحوا في الكثير من المناسبات، وسيكون منتخبنا على الموعد ونأمل في أن يحقق نتيجة إيجابية».وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي حدد الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة لإدارة المباراة.

يذكر إلى أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من فوزين على هونج كونج وكمبوديا والتعادل مع البحرين.واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام من الأردن، لادارة مباراة العراق وإيران، في البصرة، يوم 14 تشرين الثاني المقبل، في إطار التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا.وسيدير المباراة طاقم الحكام الدولي المكون من أدهم مخادمة، أحمد مؤنس، محمد البكار.

من جانب اخر، اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ، أمس، عن تأجيل تصفيات كأس اسيا للشباب والتي من المقرر ان تجرى في مدينة كربلاء المقدسة يوم الثاني من الشهر المقبل.

يأتي هذا التأجيل بسبب الظروف التي يمر بها وتصاعد حدة التظاهرات الشعبية في مدن عديدة ، وبالتالي تم التأجيل لاشعار اخر ، لحين الاتفاق على موعد جديد بالتوافق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم.هذا ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الاولى الى جانب ، عمان وفلسطين وباكستان والكويت.

يذكر ان من يتأهل الى نهائيات اسيا ٢٠٢٠ ، هم اصحاب المراكز الاولى في المجموعات ويضاف لهم افض٤ ثواني ، بالاضافة الى البلد المضيف للبطولة.

وهذا واكمل رئيس اللجنة التنظيمية لبطولة غربي آسيا ٢٠١٩ أحمد قطيشات جولاته التفقدية فيه ملعب كربلاء الدولي ،للأطلاع على الأستعدادات والتحضيرات فيه لأحتضان أحدى مجموعتي بطولة غربي آسيا ،التي سيضيفها العراق في مدينتي كربلاء وأربيل نهاية الشهر الحالي والمجموعة تضم منتخبات ( العراق – لبنان – سوريا – فلسطين – اليمن) للمدة من 2 ولغاية 11 من شهر تشرين الثاني المقبل.

وبعد جولة تفقدية لرئيس اللجنة المنظمة مع الوفد المرافق له في أروقة الملعب ومحيطه الخارج، تم أختيار مقر اللجنه المنظمة خلال المنافسات .. قطيشات ابدى اعجابه بتحفة كربلاء الجميلة وبالتحضيرات ومدى التنسيق العالي لأستقبال أربعة فرق مع لجنتي حكام في الوقت نفسه.

هذا وخاض منتخبنا الشبابي اول وحدة تدريبية له على ملعب كربلاء الثانية، استعداد للتصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس اسيا قبل أن يتم تأجيل المنافسات.