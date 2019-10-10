الأفلام التي حققت اكثر الإيرادات في السينما العالمية

الصباح الجديد – متابعة:

ننشر هنا قائمة تضم أفلاما عالمية كانت الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما، من بينها أفلام تخطت حاجز الملياري دولار، لتثبت هوليوود أن السينما لا تعد فنا فقط، بل أضخم الصناعات الموجودة عالميا.

وبالرجوع إلى أرشيف السينما العالمية وأهم الإحصائيات التي تناولت إيرادات الأفلام، نجد أن هناك عملين تخطت إيراداتهما حاجز الملياري دولار، ويحتل فيلم الخيال العلمي “أفاتار” القمة بمليارين و782 مليون دولار، يليه فيلم “تيتانيك” بملياري و186 مليون دولار.

كما نجد أن هناك 16 فيلما تجاوزت المليار دولار، منها “المنتقمون، وهاري بوتر ومقدسات الموت، الجزء 2، آيرون مان 3، وسيد الخواتم-عودة الملك، قراصنة الكاريبى-صندوق الرجل الميت، و”حرب النجوم الجزء الأول-تهديد الشبح”، وغيرها من الأفلام.

أفاتار فيلم خيال علمي من إخراج جيمس كاميرون، تم طرحه في قاعات السينما في الولايات المتحدة الأميركية في 18 ديسمبر كانون الاول 2009. وبعد عشرة أسابيع من طرحه في دور العرض تجاوز الفيلم حاجز الملياري دولار ليصبح حاليا أكثر الأفلام دخلا في تاريخ السينما.

تيتانيك فيلم كوارث ملحمي رومانسي من إخراج وكتابة وإنتاج جيمس كاميرون. يتناول الفيلم كارثة غرق السفينة آر إم إس تيتانيك في أولى رحلاتها عبر المحيط الأطلسي، وهو من بطولة ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت.

استَلهم كاميرون أحداث الفيلم من حُطام السفينة الذي فتنه، حيثُ ذكر أنّ يجب أن يكون هناك قصّة حُبّ تتخلّل أحداث الفيلم لإيصال المشاعر للمشاهدين والتعبير وإظهار هذه الكارثة. بدأ إنتاج الفيلم في عام 1995 عندما قام كاميرون بتصوير حُطام السفينة الحقيقيّة. ولتصوير غرق السفينة بُنيت نماذج مُصغّرة وصوّر حاسوبيّة وبُنيَ انموذج للسفينة على شاطئ روساريتو في كاليفورنيا.

المنتقمون فيلم إصدار عام 2012 من إخراج وكتابة جوس ويدن ومن بطولة روبرت داوني جونير، ومارك رافالو، تجاوزت إيرادات الفيلم مليار دولار أميركي ليصبح في المرتبة الثالثة في قائمة أعلى الأفلام من ناحية الإيرادات.

هارى بوتر ومقدسات الموت – الجزء 2 تم إصداره في يونيو حزيران 2011 وكان ثنائي الأبعاد، وشكل ثلاثي الأبعاد، وهو الفيلم الوحيد من سلسلة أفلام هاري بوتر يكون ثلاثي الأبعاد. يعد أفضل الأفلام لعام2011، وأعلى إيرادات لعام 2011، محققاً أيضاً أعلى إيرادات بين أجزاءه الثمانية، وقد وصل إجمالي إيراداته أكثر من مليار دولار

هناك أيضا في القائمة فيلم آيرون مان 3 بلغت إيراداته $1,215,439,994 والمتحولون.. الجانب المظلم للقمر الذي بلغت إيراداته $1,123,794,079

سيد الخواتم.. عودة الملك وقد بلغت إيراداته $1,119,929,521

قراصنة الكاريبى.. صندوق الرجل الميت بلغت إيراداته$1,066,179,725 وقام ببطولته النجم جوني ديب. وبلغت ايرادت احد اجزائه بعنوان قراصنة الكاريبى.. فى بحار غريبة $1,043,871,802 .

فيلم الحديقة الجوارسية 1 بلغت إيراداته $1,029,153,822 وفيلم حرب النجوم الجزء الأول.. تهديد الشبح بلغت إيراداته $1,027,044,677

ودخلت الأفلام “أليس في بلاد العجائب” و”الهوبيت..رحلة غير متوقعة”، و”فارس الظلام”، و”الأسد الملك”، إضافة الى عدة أجزاء من سلسلة هاري بوتر وقراصنة الكاريبي، وسيد الخواتم التي تحولت الى أجزاء بفضل الأرباح الخيالية التي حصدتها بعد عرضها في دور السينما.

البحث عن نيمو دخل قائمة اعلى الأفلام من حيث الإيرادات اذ بلغت إيراداته $921,743,261 وأيضا فيلم شريك 2 الذي بلغت إيراداته $919,838,758

الرجل العنكبوت 3 لم يحصد النجاح الذي حصل عليه جزئه الأول اذ وجد عدد من المتابعين ان الأجزاء التي تلته فيها افتعال لا يشد الجمهور. فيلم العصر الجليدى.. ظهور الديناصورات بلغت إيراداته $886,686,817

وحصد جزئه الثاني “العصر الجليدى.. تباعد القارات” $877,244,782

فيلم أنا الحقير 2 بلغت إيراداته $854,030,820 اما فيلم المتحولون 2: انتقام الساقط فبلغت إيراداته $836,303,693

ويدخل فيلم ملحمة الشفق.. الفجر المشرق الجزء الثاني الى قائمة اعلى الإيرادات بعد ان بلغت إيراداته $829,685,377. مع فيلم Inception الذي بلغت إيراداته $825,532,764

فيلم يوم الاستقلال بلغت إيراداته $817,400,891 وفيلم إى تى بلغت إيراداته $792,910,554 مع الاخذ بالاعتبار تاريخ الإنتاج لبعض الأفلام لان أي تي انتاج الثمانينيات أي انه بالمقارنة تكون ايراداته خيالية.

فيلم السرعة والغضب 6 بلغت إيراداته $787,979,850 وإنديانا جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية بلغت إيراداته $786,636,033 وفيلم 2012 بلغت إيراداته $769,679,473 شيفرة دا فينشى وهو فيلم روائي أميركي، صدر عام 2006 ومقتبس من رواية بالإسم نفسه للكاتب دان براون. وتم عرضه في ليلة افتتاح مهرجان كان السينمائي في 17 مايو 2006؛ ثم عرض الفيلم في بلدان متعددة في 17 مايو ايار2006، وتم عرضه في الولايات المتحدة لأول مرة في 18 مايو 2006. وبلغت إيراداته $758,239,851.