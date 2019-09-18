وزير التخطيط يؤكد دور المرأة الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

بغداد _ الصباح الجديد :

أكد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي أن الوزارة تعمل على تحسين الواقع التنموي للمرأة العراقية وتعزيز دورها بصفته المرسى الذي تنطلق منه وتعود إليه جميع الاستراتيجيات، والمقياس الأساس نحو شتى القطاعات ، لافتاً إلى إثراء ذلك لجميع التجارب الداعمة للمرأة.

والقى الوزير كلمة في المؤتمر الأول الذي أقامته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لبيان الأدوار الفاعلة للمرأة العراقية التي تضمنتها رؤية التنمية المستدامة لعراق 2030، اكد فيها على تقديم خطط مرحلية واضحة المعالم لتمكين المرأة؛ لتكون بذلك بوابة مستدامة لتطوير الواقع التنموي لها وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واشار الوزير بذلك إلى عمل الوزارة مع القطاعين العام والخاص ضمن محصلة عمل واحدة لتمكين المرأة في شتى القطاعات على وفق نظرة واقعية لحقيقة التحديات، واعتماد الأولويات التي سيمكن من خلالها تحسين واقعها والانتقال منه إلى نتائج تجد فيها تحسناً ملموساً يعزز من وجودها وفاعليتها التي يجب ان تحوزها استحقاقاً وليس منة او تفضلا من احد.

ولفت الوزير إلى أهمية توحيد الجهود ومواءمتها مع رؤية التنمية المستدامة 2030 نحو تمكين اكبر للمرأة وبيان جوانب إبداعها وتطويرها وتنميتها، واتخاذ المزيد من الإجراءات العملية واجبة التنفيذ، ضمن توقيتات مرحلية تتم متابعتها من جميع الجهات الوطنية والدولية ومراجعتها بشكل مستمر، مشدداً على أهمية بيان النماذج النسوية الفاعلة في العراق وجهودهن المتحققة في شتى المجالات.

على صعيد اخر عقد المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية جلسته الاعتيادية برئاسة وزير التخطيط لبحث سبل معالجة الملفات المتعلقة بعمل شركات القطاع العام المتضررة من الأزمة المالية التي شهدها العراق سابقاً، وما خلفتها من آثار على تعاقداتها.

فيما بحث المجلس واقع الاتصالات وخدمات الأنترنت في عموم المحافظات، وسبل تعزيز بنيتها التحتية بما يوفر أفضل الخدمات للمواطنين؛ من خلال تفعيل التنسيق المشترك مع جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

وأقر المجلس في جلسته الاعتيادية مشاريع مستشفى الفلوجة، ومشروع إسكان التاجيات في محافظة بغداد، ومشروع إسكان قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، فيما بحث المجلس توفير جميع ظروف العمل المناسبة لإنجاز مشروع تطوير شوارع حي البتول والزهراء في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان.

هذا وناقش المجلس معايير السكن الريفي والحضري في العراق، ووثيقة إعادة اعمار المنازل في المناطق المحررة ضمن جهود تأمين العودة الطوعية للنازحين، والمشاريع الاستثمارية لإنشاء ساحات للخدمات اللوجستية من قبل تشكيلات وزارة النقل بما يضمن استيعاب السلع والبضائع ويؤمن حاجة السوق من تلك السلع.