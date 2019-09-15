الصحة تقيم ورشة عمل لتطوير جراحة القلب في العراق

بغداد _ الصباح الجديد :

أقامت هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة ورشة عمل مفتوحة لمدراء وأطباء جراحة القلب بغية الارتقاء بجراحة القلب في العراق.

وتراس الجلسة كل من الوكيل الاداري الدكتور هاني العقابي والوكيل الفني الدكتور حازم الجميلي تضمنت مناقشة المعوقات والمقترحات التي تسهم بتحسين الخدمات الخاصة بجراحة القلب .

وبين رئيسا الجلسة ان التعاون والعمل بروح الفريق الواحد هو الأساس لنجاح اي عمل فبالتعاون تم إنشاء مركز الناصرية للقلب وفِي محافظات البصرة والموصل ويعد هذا التخصص من اكثر التخصصات تعاونا هي جراحة القلب والباطنية وتطوير هذه الجراحة هي مسؤولية الجميع ، واشارا الى ابداء الدعم والاهتمام من قبل الوزير لهذا التخصص الدقيق في العراق وتوجيهه بعقد هذه الجلسة الحوارية.

وتضمنت الجلسة عرض ورقة عمل عن جراحة القلب في العراق مقدمة من مقرر اللجنة الدكتور عقيل سلمان صالح مدير مركز القلب في الناصرية والذي عرض فيديو موجز عن جراحة القلب وتاريخها في العراق وبين خلالها اجراء العراق لاكثر من ١٧٦٦ عملية جراحية في العراق اي ما يقرب من ٥ الاف دولار في الدول المتقدمة لهذا العام وورشة عمل عن هيكلية وإعداد المراكز وتنظيم عمل مراكز القلب القاها الدكتور سامي شاتي مدير هيئة المراكز التخصصية .

ولفت الدكتور شاتي ان مراكز القلب تواجه العديد من التحديات والمعوقات وبالاخص ان هذا التخصص الدقيق مهم في العراق لاعداد المرضى المصابين بهذا المرض فمنذ عام ٢٠١٨ لغاية اليوم اجرى العراق اكثر من ٢٠ الف عملية قسطرة قلبية وألفين عملية قلب فضلا عن عمليات الانعاش القلبي والتروية التي تحتاج الى تطوير مشيرا الى عدد من المقترحات التي تسهم بتطوير العمل منها.

تلاها مناقشة ورقة عمل لمركز جراحة القلب في النجف القاها الدكتور فاضل غالي وورقة عمل عن عمل المستلزمات والأجهزة الجراحية لعمليات جراحة القلب القاها الدكتور عادل حماس من مستشفى ابن النفيس للقلب والدكتور محمد صبحي للمركز العراقي لأمراض القلب ، وورقة عمل اخرى عن الجراحات المعقدة وزراعة القلب القاها الدكتور عمار عبد السلام من مركز نينوى لجراحة القلب.

وفي ختام الورشة تم إقرار عدد من التوصيات منها تشكيل اللجنة العليا لجراحة القلب ولجنة في دائرة التخطيط وتنمية الموارد وعضوية عدد من جراحي القلب لإعادة النظر في هيكلية ومهام وواجبات أقسام جراحة القلب في المراكز والنظر في ارتباط مراكز القلب الحالية من الناحية الادارية والفنية ودراسة امكان ايجاد كيان مستقل لها ودعم موازنة المراكز بسبب الخدمات المقدمة فيها من خلال برنامج وزاري وإصدار قانون لدعم العاملين في عمليات جراحة القلب.