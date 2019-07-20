الشرطة يحتفل بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم

الديوانية يخطف فوزا قاتلاً من الزوراء

بغداد ـ الصباح الجديد:

احتفل الشرطة مساء أول أمس، بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على الكرخ، بهدف من دون رد، في المباراة التي أقيمت بإستاد الشعب الدولي لحساب الجولة 37 من البطولة.

ورفع الشرطة، رصيده إلى النقطة 89 في المركز الأول، في حين تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 56 في المركز السادس.. وبرغم أن الشرطة توج رسميا باللقب في المباراة الماضية برغم خسارته أمام الميناء، إلا أنه فضل الاحتفال بين أنصاره.

الشرطة دخل المباراة منتشيا بعد التتويج الرسمي باللقب، وفضل توديع مدربه المونتنيجري نيبوشا، الذي تعاقد مع الصفاقسي التونسي، بانتصار معنوي. وتمكن المدافع حسام كاظم من افتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة من المباراة.. و في الشوط الثاني لم يقدم الكرخ الذي ينافس على المركز الرابع، ما يؤهله للتعادل، فيما أضاع الشرطة عدة فرص لتنتهي المباراة بفوزه بهدف نظيف.

من جانبه، حقق القوة الجوية، فوزا متأخرا على الطلبة، بهدفين من دون رد، ورغم أن المباراة باتت تحصيل حاصل للفريقين بعد أن حسم الشرطة اللقب، واحتلال القوة الجوية لمركز الوصافة، لكن مباريات الفرق الجماهيرية تبقى حافلة بالندية والإثارة.

وحاول القوة الجوية في عدة محاولات عن طريق إبراهيم بايش ومحمد قاسم، فيما لم يوفق لاعب الطلبة مروان حسين من التسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، هاجم الفريقان من أجل إدراك التعادل لكن بايش، وضع القوة الجوية في المقدمة بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 79، وعاد المحترف الغاني سلمون وليام ليسجل للقوة الجوية الهدف الثاني في الدقيقة 86.. ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 81 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 44 في المركز الـ12.

واستعاد النفط، المركز الرابع في الدوري الممتاز بفوزه على فريق الحسين بهدفين مقابل هدف واحد.. النفط دخل المباراة مصمما على استعادة المركز الرابع الذي خطفه نفط ميسان أمس ليسجل سريعا في شباك الحسين بأقدام اللاعب بسام شاكر في الدقيقة 12 وعزز فرحان شكور النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 20، قبل أن يقلص المنافس النتيجة في الدقيقة 37 عبر لاعبه علي كريم، لينتهي الشوط الأول بتقدم النفط بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي الشوط الثاني انخفض رتم المباراة ولم يتمكن الحسين من تعديل النتيجة ليخطف النفط 3 نقاط رفعته للمركز الرابع برصيد 60 نقطة فيما بقي الحسين في المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

وخطف الديوانية فوزا قاتلا من الزوراء بنتيجة 3 ـ 2 في المباراة التي أقيمت في ملعب الديوانية .. شهدت المباراة سيناريو مثير للغاية فبرغم البداية غير المشجعة وغياب الحماس إلا أن المواجهة احتفظت بكامل إثارتها للشوط الثاني.. تقدم الديوانية في الدقيقة 49 عبر حيدر قاسم، وأضاف فلاح عبد الكريم، الهدف الثاني في الدقيقة 72 قبل أن ينتفض الزوراء، ويحرز هدفا متأخرا في الدقيقة 82 عبر اللاعب أمير صباح.

وفي الدقيقة 86 تمكن لاعب الزوراء علاء عباس من تعديل النتيجة لتصبح 2 ـ 2، لكن مهاجم الديوانية الفذ فلاح عبد الكريم سجل هدفا قاتلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.. ورفع الديوانية رصيده للنقطة 44 في المركز الـ13 فيما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة 64 في المركز الثالث.

وحسم فريق السماوة موقفه في البقاء بالدوري الممتاز بعد تعادله الإيجابي مع النجف بهدف لكل منهما.

تقدم السماوة سريعا عند الدقيقة 11 عبر أنس مالك، وأنهى الشوط الأول بتلك النتيجة، لكن النجف عاد للمباراة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 66 بواسطة أمير رزاق.. وكان التعادل كافيا للسماوة الذي حسم استمراره بالدوري بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثامن عشر فيما رفع النجف رصيده إلى النقطة 41 في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة اخرى، حسم التعادل (1-1) مباراة الميناء وأمانة بغداد، التي أقيمت في ملعب الفيحاء بمدينة البصرة، لحساب الجولة ذاتها.. وتفاجأ الميناء برغبة كبيرة لأمانة بغداد في الفوز، حيث سجل الأخير هدف التقدم في الدقيقة الثالثة، عبر محمد سلام، ما دفع الميناء للتحرر من مناطقه تدريجيا، بحثا عن هدف التعادل.وتمكن محمد شوكان، لاعب الميناء، من تعديل النتيجة في الدقيقة 40، من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أضاع الفريقان عددا من الفرص، وكانت أهم المحاولات لأمانة بغداد عن طريق مصطفى كريم، وجاسم محمد، فيما حاول حسام مالك ومحمد شوكان للميناء، من دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1).. وبذلك، رفع أمانة بغداد رصيده إلى 49 نقطة، في المركز الثامن، كما رفع الميناء رصيده إلى النقطة 40، في المركز السادس عشر.