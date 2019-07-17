أن تجد نفسك الأفضل لا يعني أنك الأفضل

أحلام يوسف

اغلب الناس ينظرون الى أنفسهم على انهم أفضل من الآخرين، فهناك من يجد انه السائق الوحيد الماهر في الشارع وغيره متهورين، ويمكن ان يخبرك بهذا مع أنك تشهد على بعض التهور في قيادته السيارة.

هناك من يتحدث عن التغيير الذي حصل في الاخلاقيات ويرى انه من النوادر الذين حافظوا على اخلاقياتهم، وغيرها من الصفات التي يؤمن الفرد بامتلاكها مع انه في مواقف أخرى يدرك انه يفتقر اليها.

السؤال هنا، هل الحاجة الى ان نشعر بالفوقية هي من يدعونا الى هذا التصور؟ وهل تلك الصفة إيجابية ام سلبية؟

تقول مها العبودي الباحثة بعلم الاجتماع: تم نشر دراسة في مجلة بريطانية متخصصة بعلم النفس الاجتماعي، وأجروا خلالها تجربة في أحد السجون مع المدانين، ووجدوا أن بعض السجناء صنفوا أنفسهم على أنهم أفضل أخلاقًا، وأكثر جدارة بالثقة، ورحماء، وملتزمون بالقانون، من المسجونين في أي مكان آخر، أي أنهم الأفضل في كل شيء.

المعايير الأخلاقية التي تحدد الأفضل والاسوأ تختلف باختلاف البيئة، أي باختلاف المجتمع والثقافة، ففي الغرب مثلا يكون تقدير الفرد بما يمتلكه من قدرات ومواهب، على العكس منهم فان مجتمعاتنا أكثر امر تجيده هو احباط القدرات والتقليل من شأن الافراد.

عماد الجبوري ضابط متقاعد يقول في هذا الشأن: من الطبيعي ان أجد نفسي أفضل من الأخرين، لأني لو حكمت على نفسي بالأدنى فعلي ان أصلح منها، اذكر اني عندما تقدمت بطلب الانضمام الى الكلية العسكرية، تحدثت عن نفسي بطريقة ابهرتني “ضاحكا” لقد تفاجأت لما امتلكه من صفات. لم أكن اقصد الكذب لكني كنت متأكدا من أني سأنجح بكل الاختبارات، وودت بكل ما اوتيت من إمكانيات وجهد ان يقبل طلبي، والحمد لله استطعت ان اثبت أني اهل لكل منصب تبوأته طوال حياتي المهنية.

أجرى كل من “بن تابين” و”ريان ماكاي” في جامعة لندن دراسة على 30 شخصًا تختلف سمات شخصياتهم، بما في ذلك الصفات المرتبطة بالأخلاق كالصدق والإخلاص، والصفات الإنسانية، وصفات القوة كالكفاءة والإبداع. ووجد الباحثان أن المشاركين يعتقدون أنهم أفضل من غيرهم في جميع تلك الصفات.

واشارا إلى أن درجة معينة من حب الذات تعد عقلانية ومفيدة. ووجدا ان اصدار الحكم على ما نفعله وما نمتلكه من صفات وتقييمها امر طبيعي لكوننا نعرف أنفسنا جيدا ونعرف غاياتنا ومستوانا أكثر من أي فرد آخر، وبالتالي فيجب ان نحذر قبل ان نصدر حكمنا على أي شخص آخر، فنحن لا نعلم عنهم شيئا الا ما ظهر منهم.

تقدير النفس ضرورة، وتقدير ما نمتلكه من مواهب امر جيد، شرط عدم المبالغة، لان التقدير والتفخيم عندما يصل الى حدود معينة يدخل في خانة الكذب.