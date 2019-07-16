ميناء البصرة النفطي يعاود العمل وحريقه ناجم عن تماس كهربائي

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت شركة نفط البصرة، امس الثلاثاء، إعادة الحالة التشغيلية للميناء الذي تعرض للحريق بشكل كامل، مؤكدة أنه لا توجد توقفات في الارصفة التصديرية والمنصات العائمة.

وقالت الشركة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “في الساعة 5:00 فجر هذا اليوم حصل حريق في أحد طوابق بناية سكن العاملين في ميناء البصرة النفطي وتمت السيطرة على الحادث وأخليت البناية احترازيا من جميع العاملين الذين كانوا جميعا بحالة جيدة عدا إصابات طفيفة جدا لأربعة من أفراد الطاقم”.

وأضاف البيان: “تمت اعادة الحالة التشغيلية للميناء بنحو كامل”، مؤكدا أنه “لا توجد توقفات في الارصفة التصديرية والمنصات العائمة”.

ومن جانبها اكدت لجنة الطاقة في مجلس محافظة البصرة امس الثلاثاء، سيطرة فرق الدفاع المدني على الحريق الذي نشب في احدى منصات ميناء البصرة النفطي، موضحة أنها ستتابع مع الجهات المعنية سير التحقيقات بشان الحريق.

وقال رئيس لجنة الطاقة بالمجلس شداد الفارس في تصريح ان “فرق الدفاع المدني وبالتعاون مع فرق شركة الموانئ العراقية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في احدى منصات تحميل السفن النفطية واخماد النيران”.



وأضاف الفارس، أن «الحريق احدث اضرار مادية بالمنصبة ولاتوجد اضرار بشرية»، مؤكدا أن «لجنة الطاقة ستتابع مراحل التحقيق مع الجهات المعنية للوقوف عن اسباب اندلاع الحريق».

واوضح الفارس أن «المعلومات الاولية تشير الى ان سبب الحريق ناجم عن تماس كهربائي في الطبقة الرابعة من المنصة»، وهذا ما ذهب اليه عضو لجنة الخدمات النيابية كاظم فنجان الحمامي الذي قال أيضا ان « السفن التابعة لموانئ البصرة تمكنت من اخلاء ١١١ عامل ووضعهم في مكان آمن».