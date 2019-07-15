الدار العراقية للأزياء تتالق في فعاليات ادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

متابعة الصباح الجديد :

شاركت الدار العراقية للأزياء في الاحتفال المركزي الذي نظمته وزارة الثقافة والسياحة والأثار لمناسبة ادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي المقام في محافظة بابل وذلك بتقديم عرض للأزياء التاريخية والفلكلورية لمختلف اطياف الشعب العراقي يوم السبت المصادف 2019/7/13. استهل الحفل بعزف النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت اكراما ﻷرواح شهدائنا الأبطال تلاها كلمة ترحيبية لوزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني بالوفود المشاركة في المحفل الثقافي الكبير وماتمثله بابل من قيم حضارية وانسانية على مختلف الأصعدة. ثم قدمت نبذة عن الدار العراقية للأزياء واهدافها وانجازاتها وما شهدته من ازدهار في انشطتها لتصبح خير ممثل للثقافة العراقية.. بعدها قدم العرض التاريخي والفلكلوري للأزياء الذي حمل عنوان(أضواء تاريخية) فكرة وإخراج (محمود رجب) نالت اعجاب الجمهور وتفاعلهم، تخلل الحفل فقرات منوعة لمؤسسات وزارة الثقافة المختلفة. وعلى هامش الاحتفال افتتح الحمداني معرضا تشكيليا نظمته دائرة الفنون العامه بوزارة الثقافة بمناسبة اختيار بابل ضمن لائحة التراث العالمي تحت عنوان (كلنا بابليون) والذي يجسد حضارة بابل التاريخية حضر الاحتفالية وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبدالامير الحمداني ومدير عام الدار العراقية للازياء الاستاذ عقيل ابراهيم المندلاوي وعدد من المدراء العامين في الوزارة ومحافظ بابل وعدد من أعضاء مجلس المحافظة والقيادات الامنية والفنانين العراقيين.