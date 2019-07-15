الشرطة بطلاً لدوري الكرة الممتاز

للمرة الخامسة في تاريخه

بغداد ـ الصباح الجديد:

توج فريق الشرطة بطلاً للدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2018 – 2019 قبل 3 جولات من نهاية الدوري.. وجاء فوز الشرطة بدرع الدوري بعد خسارة القوة الجوية بشكل مفاجئ أمام النفط 1-2 ليعطي الشرطة فرصة الفوز باللقب.

إلى ذلك، وجه نجم المنتخب الوطني، ولاعب نادي الدحيل القطري والشرطة السابق، مهند علي «ميمي»، رسالة مؤثرة الى جماهير القيثارة الخضراء بعد اكمال اجراءات النتقاله الى فريقه القطري.. وانتقل ميمي» الى صفوف الدحيل القطري، حيث غادر العاصمة بغداد متوجهاً الى الدوحة الخميس الماضي.

ونشر ميمي عبر حسابه الرسمي على «انستغرام» قائلاً: «الأعزاء محبي و جمهور نادي الشرطة.. ارتداء قميص الشرطة كان فخرا و شرفاً لي لطالما حلما به منذ طفولتي.. تمثيل الفريق الأول و تسجيل الأهداف و الفوز بالألقاب كانت أمنيات و تحققت بفضل الله ثم بدعمكم و دعم زملائي و مسؤولي النادي».

وتابع ان «كان ما حققته حتى الآن في مشواري البسيط يعد نجاحا فلكم الفضل بعد الله في ذلك.. الرحيل عن النادي هو خطوة جديدة مليئة بالتحديات أسعى من خلالها لرفع اسم و علم بلادي #العراق خارج الوطن حيث أتمنى أن أكون خير سفير و ممثل لنادي الشرطة و الشعب العراقي الحبيب.. أعدكم أن نلتقي يوماً و يلتم شملنا من جديد .. أتركوا لي مكاناً في قلوبكم و تمنوا لي التوفيق أينما ذهبت.. ابنكم مهند».

يذكر ان الشرطة توج رسمياً بلقب الدوري العراقي الممتاز للمرة الخامسة في تأريخه.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة أمانة بغداد وضيفه النجف التي أقيمت لحساب الجولة 36 من الدوري في ملعب بغداد.. المباراة بدأت سريعة من الفريقين حيث افتتح النجف المباراة في الدقيقة 5 بواسطة اللاعب علي رشيد، وعادل أمانة بغداد النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط عبر اللاعب مصطفى كريم.

في الشوط الثاني حاول أمانة بغداد عن طريق اللاعب سجاد حسين وجاسم محمد لكن محاولتهما لم تكن بذات الخطورة فيما حاول النجف هو الآخر لكن دون فاعلية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

ورفع أمانة بغداد رصيده إلى النقطة 48 في المركز السابع، فيما رفع النجف رصيده إلى النقطة 40 في المركز 15.

من جانب اخر، أعلنت إدارة نادي القوة الجوية ، تجديد عقد المدير الفني أيوب أديشو، ليكمل مهمته مع الفريق في الموسم المقبل.. إدارة القوة الجوية اليوم، كافة التفاصيل مع المدرب، الذي يمتد عقده الجديد مع الصقور لموسم واحد.

يشار إلى أن المدرب أيوب أديشو، استلم مهام تدريب القوة الجوية، في بداية المرحلة الثانية من الموسم الحالي، خلفا للمدرب باسم قاسم.