اتحاد كرة اليد يفتح حسابا مصرفيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد سلام عواد انه تمت مناقشة المنهاج السنوي للاتحاد مع لجنة الخبراء المنبثقة من اللجنة الخماسية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2019، وكانت النتائج مميزة جدا.

وقال عواد في تصريح لـ(قسم الاعلام والاتصال الحكومي)، ان اتحاد كرة اليد عمل على فتح حسابا ماليا له في احد المصارف الاهلية، لافتا الى تخصيص ميزانية الاتحاد لمدة شهرين بعد مناقشة البرنامج مع لجنة الخبراء بسبب المشاركة في دورة تدريبية في أربيل خلال الأسبوع الحالي وسنناقش البرنامج السنوي كاملا، مشيدا بمهنية لجنة الخبراء التي تمتلك جميع مقومات النجاح الرياضي، ويتوجب بناء الثقة في الاتحادات بغية التصرف في الأموال واكمال الإجراءات الإدارية.

واضاف، نطمع ان تكون ميزانية الاتحاد كافية لتسهيل متطلبات مشاركاتنا الخارجية كوننا مقبلين على المشاركة في تصفيات بطولة كاس العالم، فضلا عن المشاركة في البطولة العربية.