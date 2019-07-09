السفير العراقي بالقاهرة يبحث مع مسؤول مصري رفيع تسهيل اجراءات الطلبة العراقيين في مصر

بغداد – الصباح الجديد

بحث السفير العراقي في القاهرة احمد نايف رشيد الدليمي، اليوم الثلاثاء، مع نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الوافدين ياسر عاطف تسهيل اجراءات الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات المصرية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية احمد نايف رشيد الدليمي التقى نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الوافدين والتدريب والتعاون الفني والشؤون الثقافية العامة السفير ياسر عاطف”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ما بين البلدين وتسهيل اجراءات الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات المصرية”.

وأوضح الدليمي “تاريخية وعمق العلاقات ما بين البلدين الشقيقين”، مؤكدا “اهمية زيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للجالية العراقية المقيمة في مصر ولموظفي وزارة الخارجية وتسهيل منح سمات الدخول للوافدين والطلبة العراقيين عبر البعثات الدبلوماسية المصرية في العراق”.

من جانبه، اشار السفير ياسر عاطف الى “استعداد مصر لتعزيز التعاون ما بين البلدين في المجالات كافة، وتقديم التسهيلات للطلبة وللموظفين الحاصلين على المنح الدراسية، وكذلك للمواطنين العراقيين الوافدين”.