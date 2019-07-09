وزير التخطيط يعلن عن تخصيص ثلاثة ترليونات لـ”تنمية الأقاليم”

بغداد –الصباح الجديد

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الثلاثاء، عن تخصيص (2) تريليون و(619) مليار و(900) مليون دينار لبرنامج تنمية الأقاليم خلال العام الجاري، لافتاً إلى ان قطاع التربية والتعليم حظي بالحصة الأكبر بنحو (45%) من حجم التخصيصات بواقع (1) تريليون و(168) مليار و(492) مليون دينار.

وقال الدليمي في بيان تلقت ” الصباح الجديد”نسخة منه، إن “قطاع المجاري جاء بالدرجة الثانية بواقع (183) مليار دينار، تلاه قطاع الطرق والجسور بواقع (174.5) مليار دينار، فيما خصص لإعادة تأهيل وإكساء الطرق حوالي (158) مليار دينار، وللقطاع الصحي (132) مليار دينار، وللكهرباء (123.5) مليار دينار، والزراعة (67.5) مليار دينار، ومشاريع الماء (65.5) مليار دينار، وللرياضة والشباب (34.5) مليار دينار، مشيراً إلى تخصيص نحو (500) مليار دينار لبقية القطاعات”.

وأضاف، أنه “تم تخصيص (655.5) مليار دينار للعاصمة بغداد، تلتها محافظة نينوى بتخصيص (302.400) مليار دينار، ثم محافظة البصرة بتخصيص (234.840) مليار دينار، ومحافظة ذي قار بتخصيص (174.150) مليون دينار، وتخصيص (116.070) دينار لمحافظة صلاح الدين ، ومحافظة بابل بتخصيص (160.980) مليار دينار، ومحافظة الانبار بتخصيص (135.900) مليار دينار، و(121.800) مليار دينار لمحافظة ديالى، و(121.590) مليار لمحافظة النجف الاشرف، و(120.840) مليار لمحافظة كركوك، و(108.750) مليار دينار لمحافظة واسط، و(105.030) مليار دينار لمحافظة الديوانية، و(99.105) مليار دينار لمحافظة كربلاء المقدسة، و(69.540) مليار دينار لمحافظة المثنى، و(93.360) مليار دينار لمحافظة ميسان”.

وأكد الدليمي “حرص الوزارة على توزيع التخصيصات وفقاً لحاجة المواطن الأساسية، وعليه كان التركيز على دعم قطاعات التربية والتعليم والصحة والخدمات البلدية، مؤكداً ان مبالغ التخصيصات الحالية ستشهد اضافات أخرى بعد اجراء عمليات المناقلة خلال الأشهر المقبلة”.

واوضح، ان “(70%) من تخصيصات تنمية الأقاليم وجّهت لتمويل المشاريع المتوقفة المدرجة في خطط المحافظات لسنة 2019، فيما تم تخصيص الـ(30%) المتبقية لتمويل المشاريع الجديدة التي صادقت عليها وزارة التخطيط، وذلك ضمن مساعي وزارة التخطيط في تحسين الواقع الخدمي وتوفير المزيد من فرص العمل”.