العراق يوافق على الغاء تأشيرة الدخول لزوار الاربعين الايرانيين

بغداد – الصباح الجديد

حسب الإتفاق الذي جرى بین المسؤولین المعنیین في العراق وايران تم إلغاء تأشیرات الدخول خلال أيام زيارة أربعینیة الامام الحسین علیه السلام.

وحسبما أفادت دائرة الإعلام في وزارة الداخلیة التقى ، مساعد وزير الداخلیة للشؤون الأمنیة والعسكرية حسین ذوالفقاري مع مساعد وزير الداخلیة العراقي للشؤون الأمنیة محمد بدر ناصر والوفد المرافق.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، على الغاء تاشیرات الدخول للايرانیین خلال فترة زيارة اربعینیة الامام الحسین علیه السلام لھذا العام ويمكن للزوار العبور من الحدود بعد الحصول على وثائق التأمین