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  • العراق يوافق على الغاء تأشيرة الدخول لزوار الاربعين الايرانيين

العراق يوافق على الغاء تأشيرة الدخول لزوار الاربعين الايرانيين

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بغداد – الصباح الجديد

حسب الإتفاق الذي جرى بین المسؤولین المعنیین في العراق وايران تم إلغاء تأشیرات الدخول خلال أيام زيارة أربعینیة الامام الحسین علیه السلام.

وحسبما أفادت دائرة الإعلام في وزارة الداخلیة التقى ، مساعد وزير الداخلیة للشؤون الأمنیة والعسكرية حسین ذوالفقاري مع مساعد وزير الداخلیة العراقي للشؤون الأمنیة محمد بدر ناصر والوفد المرافق.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، على الغاء تاشیرات الدخول للايرانیین خلال فترة زيارة اربعینیة الامام الحسین علیه السلام لھذا العام ويمكن للزوار العبور من الحدود بعد الحصول على وثائق التأمین

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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