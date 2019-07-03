المركز الوطني والعمارة يتقاسمان لقب الأشبال بالملاكمة

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

تقاسم مواهب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالملاكمة لقب بطولة أندية العراق مناصفة مع نادي العمارة ، في حين نال فريق الاثير المركز الثاني وله والاتصالات ثالثا والأعظمية بالمركز الثالث مكرر في ختام منافسات بطولة العراق التي اختتمت مساء أول أمس وحملت اسم الحكم الدولي الراحل (مجيد عبد الحسين ) التي نظمها الاتحاد المركز الملاكمة بالتعاون مع المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية وانطلقت منافساتها يوم الاثنين الماضي بضيافة حلبة المركز الوطني في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات.

وحصلى مدرب نادي الاعظمية رعد جنجون على كأس أفضل مدرب في البطولة، وحصلت مدرسة البطل الراحل فاروق جنجون على لقب الفريق المثالي، وقدم آمين سر اتحاد الملاكمة علي عبد الزهرة جائزة تقديرية لفريق الحشد الشعبي تثمين لمشاركته في البطولة.

وأسفرت النتائج الفردية في وزن 35 كغم عن فوز لاعب نادي العمارة مهدي علاء بالمرتبة الأولى تلاه علي منفي لاعب المركز الوطني بغداد وسجاد علي من الخطوط ثالثا، وفي وزن 37 كغم نال كرار اياد من مركز بغداد المركز الأول ثم عباس قاسم من نادي الحسنين ومحمد أحمد من نادي العمارة.

وفي وزن 40 كغم حصل حسين علي من الاعظمية على المركز الأول ورحيم راضي من نادي العمارة ثانيا وعباس مهدي من الاتصالات.

وفي وزن 43 كغم أحرز علي أحمد من نادي العدل المركز الأول ثم عباس رائد من نادي الفجر ومصطفى أحمد من نادي الاثير، وفي وزن 46 كغم حصل حسين جاسم من الاعظمية على المرتبة الأولى ثم مهدي محمد من الجنسية وذو الفقار عقيل من نادي الفجر،وفي وزن 49 كغم نال مؤمل جواد المركز الأول من نادي الاتصالات وأحمد محمد من العمارة ثم أمير بشير من الجنسية، وفي وزن 52 كغم حصل الملاكم حسين ريسان من الاتصالات على المركز الأول وعلي جبار من نفط ميسان وعبد الله رائد من الخطوط .

وفي وزن 55 كغم نال يوسف محسن من مركز بغداد المركز الأول وفاضل عبد الحكيم من نادي العراق وعلي كريم من المجر الكبير ثالثا.