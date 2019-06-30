الألمنيوم بدل البلاستك في منتجات ببسي

الصباح الجديد – وكالات:

اتخذت شركة “بيبسي” العالمية المختصة في بيع المياه الغازية، خطوة جديدة في تعبئة منتجاتها.

ونشرت شبكة “سي إن إن” الأميركية، خبرا مفاده أن شركة “بيبسي” ستتجه لبيع المياه التي تنتجها علامتها التجارية “أكوافينا” في سلاسل متاجر الوجبات السريعة والمطاعم الأميركية معبأة في عبوات من الألمنيوم ابتداء من العام المقبل.

وتدرس الشركة إمكانية إعمام هذه الخطوة على جميع متاجر البيع بالتجزئة.

وفي بيان للشركة قال فيه المدير التنفيذي، رامون لاغورتا “مواجهة مشكلة النفايات البلاستيكية إحدى أهم أولوياتي، وأعدها تحديا شخصيا. نقوم بما علينا لمعالجة رأس المشكلة عن طريق تقليل عبواتنا البلاستيكية، وإعادة تدويرها، وابتكار البدائل”.

وتابع: أن الشركة لن تتوقف عن استعمال البلاستيك تماما، فمياه “أكوافينا” المعبأة في زجاجات بلاستيكية ستظل متاحة كما هي في الوقت الحالي.