“مرسيدس” الروسي يستعد لإطلاق أولى سياراته

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن القائمون على مصنع “مرسيدس” الذي افتتح مؤخرا في روسيا أن المصنع مستعد لإطلاق سيارات الفئة E قريبا.

وطبقا للمعلومات المتوفرة فإنه سينتج قريبا سيارات 200 و 200 4MATIC و 220 d 4Matic، جميعها مزودة بعلب سرعة أتوماتيكية بتسع مراحل، ومحركات بنزين متباينة السعة، بعزم 194 و197 حصانا.

وأشار القائمون على المصنع إلى أن نماذج مطابقة للسيارات التي ستصنع في روسيا خضعت سابقا لاختبارات الأمان والمتانة في ألمانيا.

كما أوضحوا أن خطط العمل المستقبلية تتضمن إنتاج سيارات “مرسيدس” من فئات أخرى، كـ GLE وGLC وGLS الرباعية الدفع، والمخصصة للطرق الوعرة.

يذكر أن مصنع “مرسيدس” الروسي افتتح في أبريل نيسان الماضي، وحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين حفل تدشينه، برفقة عدد من المسؤولين في “مرسيدس” الذين أكدوا أن طاقة المعمل الإنتاجية ستصل إلى 25 ألف سيارة في السنة.