بالارقام.. ايرادات العراق من صادرات النفط لكانون الثاني 2019

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت وزارة النفط، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة النهائية لشهر كانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) من الحقول النفطية في جنوب ووسط العراق بلغت 110مليوناً و245 الفاً و281 برميلا، بايرادات بلغت 6 مليارات و223 مليون و744 الف دولار”.

وأوضح جهاد، أن “مجموع الكميات المصدرة من الحقول نفط كركوك المصدرة عبر جيهان بلغت 2 مليون و315 ألفاً و389 برميلا، بايرادات بلغت 130 مليونا و 284 الف و556 دولارا، فيما بلغ مجموع الكميات المصدرة من حقل القيارة 550 ألفاً و759 برميلا، بايرادات بلغت 12 مليونا و655 الفا و 891 دولارا”.

‎وبين جهاد، أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (56,287) دولاراً”، مشيراً إلى أن “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (33) شركة عالمية مختلفة الجنسية، عبر موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاتحادية في الخليج وميناء جيهان التركي”.

ويصدر العراق النفط الخام حاليا من الموانئ الجنوبية في البصرة ومن حقول كركوك بعد ان توقفت خلال العامين الماضيين نتيجة عدم التزام الاقليم بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية.