العراق يطلق خدمة اسعار التذاكر حسب اسبقية الحجز على رحلات خطوطه الجوية

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الناقل الجوي العراقي عن إطلاق خدمة اسعار التذاكر حسب اسبقية الحجز والتي خصصتها للرحلات الداخلية ابتداء من الاول من آذار القادم، وتتضمن الخدمة مجموعة جديدة من اسعار التذاكر على الدرجة الاقتصادية تبدأ من اوطأ سعر صعودا إلى السعر الحالي للتذكرة تلبيةً لاحتياجات المسافرين.

وقال مدير عام الشركة عباس ناصر في بيان تلقته ” الصباح الجديد ” ان الخدمة الجديدة ستوفر أسعارا تنافسية عند قطع التذاكر، ومنح ‏خيارات متعددة للمسافرين تتناسب مع رغباتهم واحتياجات سفرهم‏، إذ بات بإمكان مسافرينا الكرام التمتع بسعر أقل كلما تم الحجز قبل موعد الرحلة، لافتا: ستكون هناك عدة فئات تتوزع حسب تواريخ الحجز ابتداء من اوطأ سعر وصولا إلى السعر الحالي لتذكرة الوجهة المقصودة.

واشار ناصر الى: ان الخدمة سيشرع العمل بها في الأول من شهر آذار، ولجميع القطاعات الداخلية حيث ستبدأ الأسعار للرحلات المرجعة من 75$ للقطاع بغداد- البصرة، و121$ للقطاع بغداد- أربيل، و114$ للقطاع بغداد- السليمانية، و101$ للقطاع بغداد- الناصرية، و121$ للقطاع البصرة- أربيل، و 114$ للقطاع البصرة- السليمانية، و112$ للقطاع النجف – أربيل، 105$ للقطاع النجف- السليمانية، مؤكدا سيادته: ان هذه الأسعار متضمنة الضرائب ماعدا ضريبة مطار النجف الاشرف الدولي.