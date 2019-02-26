الصناعات ودهوك ونوروز وأولاد راجي في المقدمة

في ختام المرحلة الأولى لدوري الدراجات

كربلاء ـ ساجد سليم

اختتمت في محافظة كربلاء منافسات المرحلة الاولى من الدوري العراقي للدراجات بمشاركة واسعة من محافظات العراق وللفئات الاربعة متقدمين وشباب وناشئين ونساء وجرت السباقات على طريق الرزازة في كربلاء بتنظيم اكثر من رائع بجهود الاتحاد الفرعي برئاسة رائد حاكم واعظاء الاتحاد الفرعي حيث وفر كل اللامور اللوجستية للبطولة التي نجحت اداريا وفنيا وامنيا وبحضور وبحضور قادة من امن المحافظة حيث حظر قائد شرطة كربلاء وامر لواء 16 شرطة اتحادية باستمرار وقاموا بدعم البطولة معنويا وقدموا الجوائز للاعبين الفائزين في البطولة .

اسفرت نتائج اليوم الاول لسباق فئة المتقدمين لقطع مسافة 80كم للفردي العام عن فوز علي عبدالخضر بالمركز الاول من نادي الصناعات الكهربائية وحل ثاني الترتيب ياسر ضياء الدين من نادي الصناعة وجاء بالمركز الثالث والرابع للاعبي الصناعات الكربائية عبدالله ومحمد عبدالخضر طعين والترتيب الخامس للاعب الصناعة احمد مهند .

اسفرت نتيجة السبرنت تفوقا للاعب الصناعات علي عبدالخضر طعين وجمع 130نقطة وحل لاعب الصناعة ياسر ضياء الدين ثانيا وجمع 120نقطة والمركز الثالث للاعب الصناعات عبدالله عبدالخضر طعين وجمع 60نقطة اما الترتيب الرابع لشقيقة احمد عبدالخضر طعين من الصناعات وجمع 40نقطة اما الترتيب الخامس للاعب الصناعة احمد مهند وجمع 10نقاط .

اما النتيجة الفرقية من الفردي العام اسفرت عن فوز نادي الصناعات الكهربائية بالمركز الاول ونادي الصناعة ثانيا واربيل ثالثا ونادي كويسنجق رابعا ونادي الازدهار من النجف خامسا ونادي الصليخ احتل الترتيب السادس وفريق النجف لاتحتسب نتيجته لعدم اكمال متسابقية مسافة السباق .

وفي سباقات الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 20كم للشباب اسفرت عن فوز بارفان قاسم من نادي دهوك وحل لاعب نادي اولاد راجي حسين فاضل بالمركز الثاني وحل ثالث الترتيب لاعب النجدة كامل جبار معرض والمركز الرابع للاعب الصناعة مهدي حازم عبدعلي والخامس للاعب الفرات عمار عبالحسين .

اما نتائج فئة الناشئين لسباق الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 15كم حيث فاز بالمركز الاول علي فاضل راجي من نادي اولاد راجي وحل ثانيا لاعب نادي اسو عباس فرحان والترتيب الثالث والرابع للاعبي نادي اولاد راجي ضرغام سمير راجي وعلي جعفر مهدي ومن ثم احتل لاعبي نادي اسو الترتيب الخامس والسادس والسابع عن طريق لاعبية محمد عمر ووهبي سلمان ودلشاد فرحان وشارك في هذا السباق 23لاعبا حيث لاتحتسب نتيجة للاعبين من التسلسل 19 الى 23 .

شارك في سباقات الفردي العام لقطع مسافة 25كم 22متسابقة واحرز منافسات هذا السباق لاعبات نادي نوروز من السليمانية عن طريق اللاعبات سوزي دلشاد ومزدة رفيق وازيز رفيق اما الترتيب الرابع للاعبة نادي الصناعة هدير نعمة اما زهراء كطران جاءت بالترتيب الخامس .اما النتيجة الفرقية من الفردي العام لهذا السباق اسفرت عن فوز نادي نوروز بالمركز الاول ونادي الصناعة بالمركز الثاني ونادي برياتي بالمركز الثالث ونادي فتاة اربيل رابعا ونادي ثورة العشرين خامسا .

واسفرت نتائج اليوم الثاني والاخير للبطولة عن فوز لاعبة الصناعة هدير نعمة بالمركز الاول بسباق الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 10كم وحلت لاعبة نوروز مزدة رفيق بالمركز الثاني والترتيب الثالث لشقيقتها ازيز رفيق .وفي سباقات الشباب لقطع مسافة 75كم ارزها لاعبي دهوك سربس عبدالله وبرفان قاسم وجاء بالمركز الثالث عباس فاضل راجي من نادي اولاد راجي اما سباقات المتقدمين للفردي ضد الساعة احرزها لاعبي نادي الصناعة حيث جاء احمد مهند بالمركز الاول تاركا المركز الثاني للاعب ياسر ضياء الدين اما لاعب الصناعات الكهربائية عبدالله عبدالخضر حل ثالث الترتيب .وفي منافسات الفردي العام للناشئين لقطع مسافة 25كم احرزها لاعب دهوك عباس فرحان الذي جاء اولا اما لاعبي نادي اولاد راجي احرزوا الترتيب الثاني والثالث عن طريق لاعبية علي جعفر مهدي وعلي فاضل راجي .

وشهدت البطولة تنظيما رائعا من حيث الامور اللوجستية والامنية .وقال رئيس الاتحاد محمود عزيز ان هذه البطولة من افضل وانجح البطولات لكونها بطولة منتظمة وتم توفير كل الامور واقدم شكري للاتحاد الفرعي في كربلاء الذي بذل جهدا سخيا بحضور رئيس الاتحاد رائد حاكم كما اقدم شكري الى قيادة عمليات كربلاء ومديرية شرطة كربلاء والدفاع المدني والاسعاف الفوري والشرطة الاتحادية وحضور امر اللواء 16 المستمر وحضور مدير الشرطة وفعلا كانت بطولة مميزة بشهادة الجميع من مدربين ولاعبين واداريين وايضا الشكر الى المقدم ابراهيم فضلي والعقيد محمد حريج مسؤول الشرطة البحرية في قاطع الرزازة .ومن ثم قدم رئيس الاتحاد شكره الجزيل الى الحكام الدوليين وهم الدولي كريم القصاب وعلاء شاكر ووليد خالد وودود خالد وفؤاد حمد صالح .

* المنسق الإعلامي لاتحاد الدراجات