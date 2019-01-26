  • السبت , 26 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • رئيس مجلس النواب يعلن نهاية الفصل التشريعي الأول للبرلمان

رئيس مجلس النواب يعلن نهاية الفصل التشريعي الأول للبرلمان

آخر الأخبار
0 تعليق
18 views

بغداد – الصباح الجديد
أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، نهاية الفصل التشريعي الأول للدورة النيابية الرابعة.
وقال الحلبوسي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “اليوم السبت الموافق 26 كانون الثاني هو نهاية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة النيابية الرابعة”.
ودعا الحلبوسي “النواب إلى الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي من خلال تواجدهم بمكاتب مجلس النواب في المحافظات، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر، والتعرف على احتياجاتهم”.

كلمات دالة: ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة