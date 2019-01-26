رئيس مجلس النواب يعلن نهاية الفصل التشريعي الأول للبرلمان

بغداد – الصباح الجديد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، نهاية الفصل التشريعي الأول للدورة النيابية الرابعة.

وقال الحلبوسي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “اليوم السبت الموافق 26 كانون الثاني هو نهاية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى من الدورة النيابية الرابعة”.

ودعا الحلبوسي “النواب إلى الاستمرار بممارسة دورهم الرقابي من خلال تواجدهم بمكاتب مجلس النواب في المحافظات، والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر، والتعرف على احتياجاتهم”.