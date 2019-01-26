وصول أول طائرة تركية إلى السليمانية بعد رفع الحظر عن مطارها

بغداد – الصباح الجديد

وصلت اول طائرة تركية، السبت، الى مطار السليمانية، بعد توقف الرحلات الجوية لاكثر من سنة واربعة اشهر، بعد قرار انقرة بفرض الحظر على رحلات الطيران من والى مطار السليمانية.

وذكر بيان لقسم العلاقات العامة والاعلام في مطار السليمانية اليوم، انه “بعد قرار تركيا برفع الحظر المفروض على مطار السليمانية، حطت طائرة تابعة لشركة (تركش اير) في وقت مبكر من صباح السبت في مطار السليمانية”.

واضاف، ان “الرحلات المعاكسة من مطار السليمانية الى المطارات التركية ستجري بصورة طبيعية”.

جدير بالذكر ان تركيا فرضت حظرا على الرحلات الجوية الى مطاري اربيل والسليمانية في اعقاب استفتاء الاستقلال عام 2017، وفي آذار الماضي الغت السلطات التركية الحظر على مطار اربيل لكنها استثنت في وقتها مطار السليمانية لـ”دواع امنية