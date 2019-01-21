مواجهة مفتوحة وعلنية بين إسرائيل وايران وتهديد بالمحو من الوجود

اثر الغارة على مواقع عسكرية في سوريا

الصباح الجديد- متابعة:

تصاعدت حدة التصريحات الرسمية بين إسرائيل وايران امس الاثنين ، حد التهديد بالمحو من الوجود، اثر استهداف إسرائيل فجر امس، مواقع عسكرية إيرانية وسورية، ردا على استهدافها بصاروخ ارض ارض امس الأول الأحد.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران امس من العواقب الوخيمة التي ستترتب على دعواتها لتدمير الدولة اليهودية.

وأدلى نتنياهو بها التصريح في كلمته خلال مراسم افتتاح مطار جديد جنوبي إسرائيل قرب الحدود مع الأردن.

وقال إن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على سوريا الليلة الماضية، استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بشكل أساسي”، وأضاف: “نعمل ضد كل من إيران والقوى السورية التي تحرض على العدوان الإيراني”.

وتابع: “سنضرب كل من حاول إيذاءنا، وكل من يهدد بالقضاء علينا يتحمل المسؤولية الكاملة.”

وجاءت تصريحات نتنياهو ردا على تحذير قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زاده، الذي أكد في وقت سابق من امس الاثنين استعداد قوات بلاده لمواجهة إسرائيل، وإزالتها من الوجود.

وقال زادة إن “العدو لا يجرؤ على شن عدوان على إيران، نحن مستعدون للرد على أي تهديدات إسرائيلية”.

وأضاف “إيران مستعدة لحرب ساحقة مع إسرائيل. قواتنا المسلحة مستعدة لليوم الذي نرى فيه تدمير إسرائيل”.

وجاءت تصريحات قائد سلاح الجو الإيراني، ردا على سلسلة الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا، حيث أسفرت الغارات عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

وفي السياق الحاد والمباشر نفسه، قال وزير الاستخبارات والنقل الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن بلاده دخلت في مواجهة علنية ومفتوحة مع إيران ولن تسمح لها بتثبيت وجودها في سوريا.

وأكد أن إسرائيل مستعدة لتأجيج هذه المواجهة عندما يتطلب الأمر ذلك، ولم يستبعد أن تبذل بلاده جهودا أكبر لمنع انتشار النفوذ الإيراني في سوريا.