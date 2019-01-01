إحصائية بعدد القتلى الصحفيين في 2018

بغداد – الصباح الجديد :

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين أن 94 صحفيا حول العالم قتلوا عام 2018، مشيرا إلى أنهم قتلوا عمدا أو بسبب تفجيرات أو نتيجة تعرضهم لإطلاق نار بشكل عرضي أثناء عملهم.

وسلط التقرير الضوء على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واعتبره مثالا على أزمة مستمرة تتعلق بسلامة الصحفيين.

وأشار إلى أن البلد الأكثر خطورة للصحفيين هو أفغانستان، حيث قتل فيه 16 صحفيا، ثم المكسيك التي شهدت مقتل 11 صحفيا، وحل اليمن في المرتبة الثالثة عالميا، والأولى عربيا، حيث قتل فيه تسعة صحفيين.

ووثقت منظمة “صحفيات بلا قيود” اليمنية مقتل 12 صحفيا، مشيرة إلى أن ستة صحفيين قتلوا على أيدي قوات التحالف العسكري السعودي الإماراتي، في حين قتل الحوثيون أربعة، وقتل مسلحون مجهولون صحفيين اثنين.

وجاءت سوريا ثالثا، حيث قتل فيها ثمانية صحفيين، ثم الهند التي قتل فيها سبعة صحفيين، تلتها باكستان والصومال والولايات المتحدة، حيث قتل خمسة صحفيين في كل واحدة منها.