عبد المهدي يعتز بالمسيحيين وزيارة رئيس وزراء الفاتيكان

بغداد – الصباح الجديد :

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يعرب عن اعتزازه بالمسيحيين وبزيارة رئيس وزراء الفاتيكان عشية اعياد الميلاد.

اعرب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم “عن اعتزازه بالمسيحيين كمكون اصيل مع بقية اطياف الشعب العراقي وعن سعادته لزيارة رئيس وزراء الفاتيكان بيترو بارولين والوفد المرافق له للعراق في ليلة الاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام واقامة قداس للمسيحيين في الكنائس المنتشرة في ارجاء البلاد ومع احتفال العراقيين بهذه المناسبة”.

وقال “ارحب بكم بإسمي ونيابة عن الحكومة العراقية في ارض الانبياء ومختلف الديانات وموطن ابي الانبياء النبي ابراهيم عليه السلام، واننا نتطلع في موعد قريب لزيارة قداسة بابا الفاتيكان للعراق لماتحمله من رسالة للانسانية والتعايش بين الشعوب والاديان”.

واضاف رئيس مجلس الوزراء “لقد هزمنا داعش عسكريا ونواصل محو فكره الارهابي ، وان داعش الذي اضطهد العراقيين من جميع الطوائف ومنهم المسيحيون ليس من صنيعة العراق، ونواصل جهود البناء والاعمار واعادة جميع النازحين الى ديارهم ، ونعتقد ان توسع داعش يلحق الضرر بجميع الدول والشعوب ويجب ان نعمل معا لتحقيق الاستقرار لشعوبنا”.

من جهته قال رئيس وزراء الفاتيكان : لقد طلب منا قداسة البابا ان انقل اطيب امنياته الى الشعب العراقي الحبيب ، معربا عن سعادته البالغة بوجوده في العراق للاحتفال باعياد الميلاد.

واضاف ان “اول مرة يكون لي لقاء سياسي في عشية عيد الميلاد وانا سعيد جدا ان اكون معكم في هذه الليلة المباركة واشكر لكم حسن الاستقبال ، ونحن ندعم جهودكم بمواجهة تحدي اعادة الاعمار وتحقيق وترسيخ السلام ، داعيا المسيحيين والمسلمين الى زرع بذور المحبة والسلام والتعايش وان يكون التنوع مصدر قوة للجميع ، ومتمنيا للعراق وشعبه الخير والازدهار”.

و بحث خلال اللقاء علاقات التعاون القائمة بين العراق والفاتيكان وتطابق وجهات النظر حول ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.