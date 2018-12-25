الحكيم: النجاح بملف الخدمات سيكون تتويجاً لما تحقق سابقا

بغداد – الصباح الجديد :

قال رئيس تحالف الإصلاح والاعمار عمار الحكيم، ان “النجاح في ملف الخدمات تتويجا للانجازات المتحققة سابقا”.

وذكر الحكيم في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم “اكدنا خلال حضورنا قداس الميلاد المجيد في كنيسة سيدة النجاة في مدينة الكرادة ببغداد على حاجتنا للتعايش والتمسك بالتنوع العراقي، وشددنا على ضرورة ان تجمع محبة العراق والاخلاص له والعمل على خدمة اهلة كل ابناء الشعب العراقي بمختلف عناوينهم القومية والدينية والسياسية والمذهبية”.

واضاف ان “قايضا على اهمية الخدمات في المرحلة القادمة والنجاح في هذا الملف الذي سيكون تتويجا لما تحقق في الفترة الماضية، فيما اشدنا برسائل الامل التي اطلقها الاخوة المسيحيون في العراق من عمق الالم الذي عاشوه مع باقي المكونات العراقية من الارهاب، وبيّنا ان هذه السنة تأتي ذكرى مولد السيد المسيح “عليه السلام” تزامنا مع الذكرى الاولى لتحرير العراق واعلان النصر على داعش الارهابي”.

وبين ان “استذكرنا ايضا جريمة سيدة النجاة عندما استهدف الارهاب الاخوة المسيحيين بلا ذنب سوى انهم كانوا يؤدون طقوسهم الدينية، واكدنا ان سيدة النجاة كانت نموذجا للتضحية وفي تحويل الالم الى امل وانطلاقة”.

وختم “استذكرنا ايضا الشهداء الذي سقطوا في تلك المجزرة وشهداء الاجهزة الامنية التي طهرت المكان وطهرت فيما بعد ارض العراق من التنظيمات الارهابية، فيما اشدنا بالمكون المسيحي الكريم وصبره وايثاره وتضحيته، وجددنا دعمنا لهم ووقوفنا معهم في افراحهم واتراحهم”.