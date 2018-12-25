نصب أشجار الميلاد في بغداد إحتفالاً بولادة السيد المسيح

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت أمانة بغداد، عن نصب عدد من اشجار الميلاد في ساحات وشوارع منتخبة وتزيين عدد اخر من الشوارع في العاصمة بغداد بمناسبة أعياد الميلاد وذكرى ولادة السيد المسيح عليه السلام.

وذكر بيان للأمانة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه انها “نصبت عدداً من أشجار الميلاد مختلفة الاحجام والاشكال في ساحات وشوارع منتخبة في مدينة بغداد في إطار استعداداتها وايضا اكمال تهيئة الاماكن الترفيهية والحدائق والمتنزهات لاستقبال العوائل للاحتفال بأعياد الميلاد وذكرى ولادة السيد المسيح عليه السلام”.

وأضاف، ان “إدارة مدينة ألعاب الزوراء أعدت برنامجاً ترفيهياً وجهت خلاله الدعوة للعوائل المسيحية للحضور من الساعة الواحدة إلى الساعة الثالثة مساءً يتضمن مأدبة طعام على شرف الضيوف من الاخوة المسيحيين”.