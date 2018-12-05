ترجيحات بموجة أمطار جديدة والأجهزة الخدمية تتخذ احتياطاتها

تحذيرات من «فبركات» على فيس بوك لترويع الاهالي

نينوى ـ خدر خلات:

فيما اتخذت الاجهزة الخدمية والرسمية حزمة من الاجراءات واطلقت تحذيرات من موجة امطار محتملة قد تستمر لـ 48 ساعة قادمة، اطلق ناشطون موصليون تحذيرات من ترويج اخبار مفبركة حول تشكل فيضانات لإرباك الاجهزة الخدمية وزيادة ترويع الاهالي، داعين الى نشر الاخبار الحقيقية والمساهمة بجهود تصريف المياه والسيول الى جانب الاجهزة الخدمية.

وكانت الانواء الجوية العراقية قد اعلنت ان موجة امطار محتملة ستضرب مختلف ارجاء العراق، موضحة ان “الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط الامطار تكون متوسطة الشدة في اقسامها الشرقية مع فرصة لحدوث عواصف رعدية فيها مع تساقط الثلوج في اقسامها الجبلية كما يتشكل ضباب خفيف».

وأوردت ان من المحتمل حدوث عواصف رعدية وفرصة لتساقط الثلوج، الأمر الذي دفع اعلام مديرية الدفاع المدني في نينوى، ان يناشد جميع المواطنين الساكنين في المناطق المنخفضة والتي تتعرض الى ارتفاع في مناسيب المياه في اثناء هطول الامطار(الدواسة – الطوافة – الغزلاني – المالية – الرشيدية – الجامعة – التأميم – حي الشرطة – حي الاندلس) الى اتباع حزمة من التوجيهات، بضمنها عدم خروج العائلات والاطفال اثناء هطول الامطار الا في الحالات الضرورية، استخدام اكياس الرمل ووضعها امام الدور والتي تم توزيعها في منطقتي الطوافة والطيران، ورفع الملابس والمواد الغذائية والحاجات الثمينة ومياه الشرب الى اماكن آمنة بعيدا عن مياه الامطار، اخلاء العجلات الخاصة بالمواطنين الى مناطق آمنة بعيدة عن مناطق الفيضانات، سيتم فتح المساجد والمدارس لإيواء النازحين عند الحاجة، متابعة قناة سما الموصل الفضائية للاطلاع على التبليغات والتوجيهات الصادرة من ديوان المحافظة والتواصل مع القناة على الرقم07708569999

وشدد البيان على انه عند حدوث اي طارئ الاتصال بالرقم 115 الخاص بفرق الدفاع المدني.

اما مديرية مجاري محافظة نينوى فقد اعلنت على انه نظرا لتوقعات سقوط امطار غزيرة على مدينة الموصل مساء هذا اليوم وغد، نرجو اخبارنا عن التجمعات التي قد تحدث للمياه ليتم معالجتها عبر فرقنا التي ستنتشر في جميع مناطق الموصل، وخصصت رقمين هاتفيين للاتصال على الخطوط الساخنة.

اما مجلس محافظة نينوى، فقد أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس المصادف ٦/١٢/٢٠١٨ لجميع الدوائر ما عدا الدوائر الخدمية، البلدية والبلديات والصحة والطرق والجسورالماء والمجاري، بسبب ارتفاع نسبة الأمطار والسيول في المحافظة.

ودعا نور الدين قبلان نائب رئيس المجلس الى ضرورة استنفار جهود الدفاع المدني لتلافي اَي طارئ يحدث للمواطنين، واهمية تعاون المواطنين مع الدفاع المدني والابتعاد عن المناطق القريبة من مجرى النهر، داعيا المواطنين لضرورة التعاون مع الدوائر الخدمية والامنية لمعالجة الحوادث التي قد تحصل جراء السيول المتوقع تشكلها.

على صعيد متصل، دعا ناشطون موصليون الى الحذر من شائعات تطلقها ما وصفتها بالابواق المأجورة التي تهدف لارباك عمل الاجهزة الخدمية والتشويش عليها من خلال اخبار وصور مفبركة لمناطق غارقة في مدن وبلدات اخرى.

وقال الناشط الحقوقي الموصلي اياد محمد حسين الحيالي لـ «الصباح الجديد» ان «موجة الامطار الماضية التي وقعت مطلع الاسبوع الجاري اغرقت بعض الاحياء السكنية واغلقت عدد من الطرق وجرفت بعض الجسور الانبوبية المؤقتة».

واستدرك «لكن في الوقت نفسه انتشرت بمواقع التواصل مئات الصور لشوارع واحياء سكنية غارقة، زعم من يقف خلفها انها في الموصل، لكن بتمعن بسيط ظهر ان بعضها في مدن ليست عراقية اصلا، كما ان بعض الناشطين نشروا اخبارا كاذبة زاعمين ان سد الموصل في خطر وغير ذلك من الاكاذيب المؤسفة».

وحذر الحيالي «من عدم الانجرار وراء هذه الفبركات الكاذبة التي تشوش على عمل الاجهزة الخدمية وتنشر الترويع بين الاهالي، بينما يجدر بالجميع الالتزام بنشر الحقائق ودعم الاجهزة الخدمية وكوادرها من اجل تجاوز هذه الازمة السنوية».