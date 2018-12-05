  • الأربعاء , 5 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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عبد المهدي يطلع وزراءه على تفاصيل جلسة البرلمان ويدعو السياسيين للتعاون

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بغداد – الصباح الجديد
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية 4 كانون الأول 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وذكر لمكتب عبد المهدي تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم “في بداية الجلسة اطلعَ مجلس الوزراء على حضوره لمجلس النواب اليوم بعد تقديمه قائمة بأسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية وسيَرهم الذاتية المدققة من قبل هيئة النزاهة والمساءلة لغرض التصويت عليها من قبل ممثلي الشعب، مجددا دعوته بضرورة التزام الكتل بقواعد العملية السياسية والديمقراطية والتعاون من اجل إكمال الكابينة الحكومية”.
وأضاف ان ” مجلس الوزراء ناقش العديد من القضايا المطروحة في جدول اعماله وفي مقدمتها اولويات البرنامج الحكومي في مجال التشريع ، وتعويض المتضررين واعادة الاستقرار للمناطق المحررة ، اضافة الى استكمال مناقشة قرار توحيد المنافذ الكمركية وتسهيل الاجراءات وتحقيق الانسيابية في عملها”.
وأقرّ المجلس “توصية لجنة الطاقة بشأن عقد الصيانة والتشغيل لوحدات محطة واسط الحرارية مع احدى الشركات الصينية ، كما وافق مجلس الوزراء على تجهيز حبوب الحنطة وتجهيز سماد اليوريا من اجل تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الزراعي الحالي، الى جانب شراء وتجهيز الحنطة في ضوء مذكرة التفاهم وملحق الاتفاق التنفيذي بين وزارة التجارة وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد”.
ووجه “مجلس الوزراء بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٢/١٠ بمناسبة الذكرى الأولى لإعلان النصر على داعش الإرهابي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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