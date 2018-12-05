العبادي والغانمي يبحثان تأمين الحدود وتجفيف منابع الإرهاب

بغداد – الصباح الجديد :

بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي تامين الحدود وتجفيف منابع الإرهاب.

وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم، ان “استقبل العبادي في مكتبه اليوم الثلاثاء رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي وجرى بحث الاوضاع الامنية والعسكرية وتامين الحدود وملاحقة الخلايا الارهابية والتاكيد على اهمية الحيطة والحذر لقواتنا البطلة للقضاء على الارهاب وتجفيف منابعه.