  • الأربعاء , 5 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • العبادي والغانمي يبحثان تأمين الحدود وتجفيف منابع الإرهاب

العبادي والغانمي يبحثان تأمين الحدود وتجفيف منابع الإرهاب

آخر الأخبار
0 تعليق
53 views

بغداد – الصباح الجديد :
بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي تامين الحدود وتجفيف منابع الإرهاب.
وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم، ان “استقبل العبادي في مكتبه اليوم الثلاثاء رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي وجرى بحث الاوضاع الامنية والعسكرية وتامين الحدود وملاحقة الخلايا الارهابية والتاكيد على اهمية الحيطة والحذر لقواتنا البطلة للقضاء على الارهاب وتجفيف منابعه.

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة