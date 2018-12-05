صالح: مصممون للمضي قدماً بالعملية الديمقراطية رغم العقبات

بغداد – الصباح الجديد :

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، تصميم العراقيين على المضي قدماً في العملية الديمقراطية”.

وذكر بيان رئاسي تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، ان صالح “استقبل في قصر السلام ببغداد صباح اليوم الاربعاء، سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى العراق سيريل نون، وأشاد في مستهل اللقاء بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين، مؤكدا أهمية مساهمة المانيا في إعادة الإعمار، وضرورة مشاركة الشركات الالمانية في تطوير البنى التحتية وتعزيز الاقتصاد العراقي”.

كما أكد الرئيس صالح “تصميم العراقيين على المضي قدماً بالعملية الديمقراطية إلى الأمام، على الرغم من العقبات التي تقف دون تطويرها، وأهمية دعم المجتمع الدولي في هذا المضمار”.

من جانبه أشار السفير الالماني سيريل نون إلى “أهمية العلاقات التي تربط بلاده بالعراق مؤكداً عزمها على تطوير وتعزيز تلك العلاقات وتمتين أطر التعاون الثنائي في شتى الميادين