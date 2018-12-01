  • السبت , 1 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • كتاب (مجلة لقمان) في حلقات على ثقافية “الصباح الجديد”

كتاب (مجلة لقمان) في حلقات على ثقافية “الصباح الجديد”

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
تبدأ الصباح الجديد اعتبارا من اليوم نشر كتاب (مجلة لقمان) للكاتب شوقي عبد الأمير في سلسلة من الحلقات وبواقع حلقتين كل أسبوع، ويتضمن الكتاب مختارات من نصوص متناثرة للنثر العربي أيام الجاهلية قبل الاسلام، موزعة على خطب ووصايا وامثال ومفاخرات وبعض من القص في مراحله الأولى، والذي يختلف جوهريا عن الشعر من حيث فلسفة النص، كما يقول المؤلف في مقدمته للكتاب الذي يقدمه عبد الأمير الى الملايين من قراء العربية في خطوة تأتي تأكيدا واثراء لمسيرة الثقافة العربية واستكمالا لتراثنا الإبداعي الذي عرفناه مدججا بالشعر وغافلا النثر الى حد كبير.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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