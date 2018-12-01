كتاب (مجلة لقمان) في حلقات على ثقافية “الصباح الجديد”

بغداد – الصباح الجديد:

تبدأ الصباح الجديد اعتبارا من اليوم نشر كتاب (مجلة لقمان) للكاتب شوقي عبد الأمير في سلسلة من الحلقات وبواقع حلقتين كل أسبوع، ويتضمن الكتاب مختارات من نصوص متناثرة للنثر العربي أيام الجاهلية قبل الاسلام، موزعة على خطب ووصايا وامثال ومفاخرات وبعض من القص في مراحله الأولى، والذي يختلف جوهريا عن الشعر من حيث فلسفة النص، كما يقول المؤلف في مقدمته للكتاب الذي يقدمه عبد الأمير الى الملايين من قراء العربية في خطوة تأتي تأكيدا واثراء لمسيرة الثقافة العربية واستكمالا لتراثنا الإبداعي الذي عرفناه مدججا بالشعر وغافلا النثر الى حد كبير.