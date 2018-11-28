النفط يخطط لرد الاعتبار أمام الهلال السعودي في كأس زايد

طاقم تحكيمي تونسي يقود المواجهة غداً..

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مدرب النفط حسن أحمد، أن مهمة العودة أمام الهلال السعودي في بطولة كأس زايد للأندية، ليست مستحيلة، وأن فريقه لن يستسلم حتى صافرة الختام.

وقال أحمد «النفط وصل أربيل بوقت مبكر من أجل إكمال الإعداد لمباراة إياب دور 16، وباشرنا التدريبات بصفوف مكتملة، وباندفاع عال، من أجل تحقيق نتيجة جيدة».

وبين «البعض يحاول للتقليل من شأن النفط، وبرغم اعترافنا بصعوبة المهمة، لكن كرة القدم لعبة المفاجآت والمتغيرات، وهدفنا هو الفوز واستعادة الصورة الطيبة للنفط، بعد أن اهتزت في مباراة الذهاب».

وأشار «الهلال فريق كبير ويضم نخبة من اللاعبين المميزين، لكننا عازمون على رد الدين على الأقل على مستوى النتيجة، وليس من أجل التأهل».يشار إلى أن المباراة ستقام في الساعة 5 من مساء يوم غدٍ الجمعة بملعب فرانسوا حريري في مدينة أربيل.وانتهى لقاء الذهاب بفوز الهلال برباعية نظيفة.

في حين، قال الخبير عبد الإله عبد الحميد، ان مباراة الإياب لفريق نادي النفط يوم الجمعة المقبل امام فريق الهلال السعودي ضمن دور الـ 16 لبولة كأس زايد للأندية الأبطال بكرة القدم التي يضيفها ملعب فرانسوا حريري في أربيل، تختلف اولا كونها ستقام بملعب النفط المفترض في اربيل والاجواء تختلف على الفريق الضيف، وثانيا الهلال مكتفي بالفوز والاهداف الاربعة في لقاء الذهاب، ولذلك فانه سيلعب بأريحية وسيصل قبل يوم من المباراة ومركز على مبارياته القادمة بالبطولة والدوري وسيتحاشى الاصابات والانذارات، ولربما سيجرب بعض البدلاء وسيحاول تسجيل هدف يصعب مهمة النفط.

واضاف عبد الحميد: الفريق النفطي يمتلك لاعبين ممتازين وكادر تدريبي جيد ويمتلك الخبرة اللازمة ويلعب من دون ضغوط، كل ذلك سيمكنه من تقديم مباراة جيده وتحقيق نتيجة ايجابية يعيد سمعته الكبيرة في هذه البطولة والتي اكتسبها من اقصاء الصفاقسي التونسي القوي في الدور السابق للبطولة.

وقال ان اللعب بتوازن دفاعي هجومي بحيث يمنع الهلال من تسجيل هدف مبكر وتفعيل الجانب الهجومي امن لاعبي وسط لديهم القدرة على المساندة الفعالة لتشكيل خطورة وضغط على دفاع المنافس وتسجيل هدف يرفع المعنويات لتتطور الطموحات وكرة القدم كل شيء فيها وارد.

من جانبه، سمى الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم تونسي لقيادة مباراة النفط والهلال السعودي في اياب كأس زايد للأبطال، يوم غدٍ، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب فرانسوا حريري.

وخسر النفط مباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بالرياض.. وسيقود المباراة طاقم تحكيم تونسي مؤلف من يوسف السرايري حكم ساحة، وأنور هميلة (حكما مساعدا أول)، ويامن الملوشي (حكما مساعدا ثانيا)، ونصر الله الجوادي (حكما رابعا)، بينما سيكون مراقب المباراة الاردني معتصم الحنيطي، ومقوّم الحكام الاماراتي خالد الدوخي.

يشار إلى ان فريق النفط يواصل تحضيراته اليومية في اربيل تحضيراً للهلال السعودي، والذي سيصل الى اربيل اليوم الخميس.

وخطف نادي النفط، 3 نقاط مهمة، بعد فوزه على نظيره البحري، بهدف دون رد، على ملعب الصناعي، في إطار الجولة الثامنة من المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز. هدف اللقاء الوحيد، حمل توقيع مازن فياض، لاعب النفط في الدقيقة 20.

وارتفع رصيد النفط إلى 13 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد البحري عند 5 نقاط في المرتبة الـ 18.. وتمكن مازن فياض، في تسجيل هدف الفوز للنفط في الدقيقة 20.

وتعد نتيجة المباراة دافعا معنويا للفريق النفطي قبل لقاء الهلال السعودي يوم غدٍ.