التعويض صعب وفريقنا عازم على قول كلمته في ملاقاة الهلال

لاعب النفط .. أحمد محسن (أوميكا):

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد لاعب فريق نادي النفط، احمد محسن، الملقب بـ (أوميكا): ان فريقه سيواجه صعوبة كبيرة في لقاء الإياب ضمن دور الـ 16 لبطولة كأس زايد عندما يضيف فريق الهلال السعودي يوم غدٍ الجمعة في ملعب فرانسوا حريري بأربيل، بهدف السعي لتحقيق النجاح، وان يخرج بنتيجة ايجابية تؤكد مقدرة الفريق النفطي على التعويض.

وذكر: ان الفريق النفطي تعرض كما معلوم للخسارة بأربعة أهداف من دون رد في الذهاب بملعب الملز يوم 29 الماضي، وهي نتيجة كبيرة، لكن كرة القدم لا يوجد فيها شيء مستحيل، والموقف النفطي برغم صعوبته، إلا ان للفريق مؤهلات كبيرة سيقدمها في اللقاء المقبل. مبينا: ان الهدف السعودي من ركلة جزاء، الذي انتهى به الشوط الأول، لم يؤثر في فريق النفط، لكن حدثت بعض الاخطاء التي كانت بجانب الفريق المضيف، لتشهد المباراة 3 أهداف للفريق السعودي.

وبيّن: ان إدارة النادي والملاك التدريبي تعاملا مع اللاعبين باحترافية كبيرة، فكان الجميع معترفاً بالتقصير، لكن في الوقت نفسه رفعنا شعار التعويض برغم صعوبة المهمة، حيث عاود الفريق رحلته في الدوري الممتاز، وسعى بكل قوة إلى اثبات حضوره الفعال، فريقنا يملك المبادرة والعودة بقوة إلى دائرة الضوء والمواقع المقدمة، لا سيما بفضل الدعم الإداري الكبير من جميع الجوانب، وتعزيز الثقة باللاعبين ومساندة الملاك التدريبي، وهذه نقاط إيجابية تسهم في اندفاع الفريق لتحقيق نتائج ايجابية تؤكد مقدرته الفنية فوق المستطيل الأخضر.

وبشأن فريقه في مباريات الدوري الممتاز، قال أوميكا: فريقنا لعب حتى الآن 7 مباريات انتهت 3 بالفوز، و4 تعادل، وفريقنا حافظ على سجله خالياً من الخسارة، ولدينا مباراة مؤجلة امام فريق الشرطة ضمن الدور الثالث، بسبب ارتباطنا في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

واشاد، اوميكا، بثقة الملاك التدريبي لفريقه النفطي بقيادة الشاطر، حسن احمد، ورفاقه، وان يعززوا نجاحات كرة النفط التي تؤدي بامتياز في المباريات، حيث يملك الفريق امكانات فنية جيدة جداً فوق المستطيل الاخضر بتشكيلة مستقرة من اللاعبين، بينهم من يمضي اكثر من 3 سنوات، وغيرهم من الشباب الذين تم الحاقهم بالفريق هذا الموسم، لتشهد المباريات توليفة نفطية جميلة قدمت الاداء الفني الايجابي في المباريات، وعلى صعيدي الدوري الممتاز او بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، التي عبر فيها الفريق النفطي منافسه الصفاقسي التونسي في الدور السابق.

ودعا (أوميكا) الجميع إلى مساندة فريق النفط في مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، ولا سيما مباراة الفريق المقبلة امام الهلال يوم غدٍ.