  • الأحد , 25 نوفمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

السيء والاسوأ !

أعمدة الكتاب
0 تعليق
25 views

تحاول قوى سياسية مختلفة وضع العصي لاعاقة دوران دولاب العملية السياسية منذ الاعلان عن تكليف السيد عادل عبد المهدي بتشكيل الوزارة الجديدة وتتخذ هذه القوى من التنازع والخلافات بين قوى وكتل اخرى حول عملية توزيع المناصب الوزارية وسيلة لتحقيق الاختراق وافشال الجهود الرامية لعبور حكومة عبد المهدي مرحلة التشكيل والانطلاق نحو آفاق رحبة اخرى يمكن من خلالها التعرف على قدرة الحكومة الجديدة على تقديم حلول لحزمة من الاستحقاقات التي طال انتظارها ويتعكز المتربصون بحكومة عبد المهدي على الاتهامات ببقاء المحاصصة كتقليد سياسي لم يفلح رئيس الوزراء الجديد بايقاف امتداداته ويتهمون في الوقت نفسه الاحزاب والكتل السياسية الاخرى بتناقض التصريحات بين ماهو معلن وماهو مخفي حيث تدعي احزاب وقوى سياسية بانها تركت للسيد عبد المهدي حرية اختيار الوزراء الجدد فيما تفعل هذه الاحزاب العكس في الغرف المظلمة حينما تفرض على المفاوضين لاختيار الوزراء اسماء معينة وترفض تمرير اسماء اخرى جرى التوافق عليها بين رئيس الوزراء والاحزاب التي تقدمت بترشيحها وفي جانب اخر هناك حملة اعلامية وسياسية منظمة تقف وراءها قوى مناهضة ورافضة لاي نجاحات قد تقدم عليها الحكومة الجديدة في ملف العلاقة بين المركز والاقليم حيث دأبت هذه القوى على نشر معلومات مضللة تتحدث عن تفريط عبد المهدي بالسيادة العراقية على كركوك وهناك معلومات مضللة اخرى تتحدث عن قبول عبد المهدي بمجموعة من الصفقات التي تتعلق بتصدير النفط عبر اراضي كردستان من دون ان تتأكد صحة هذه الاتهامات والمعلومات المضللة ويبدو ان استهدافا واضحا يتحرك مع تحرك التحالفات الرئيسية التي دفعت بعبور العراق مرحلة معقدة تمثلت بتسمية السيد عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء ويريد المستهدفون من وراء تسويق هذه الاتهامات تعميق الخلافات السياسية وصولا الى دفع عبد المهدي الى تقديم استقالته والبقاء في مرحلة الانتظار والشلل في مرافق الاداء والنشاط السياسي ولايدرك هؤلاء الذين يخوضون غمار التسقيط والتضليل بأن افعالهم تلك مماثلة لمن يلعبون بالنار داخل بيوتهم من دون ان يعوا بان خطر الحرائق سيصيب كل من هم داخل اسوار هذا البيت فما هو اسوأ هو استثمار عصابات داعش الارهابي للخلافات السياسية واقدامه على تكرار تجربة احتلال المدن مرة اخرى ونشر الترويع وممارسة التخريب في كل ماتطاله يد الارهاب والجريمة . واعادة العراق الى ميادين الشرذمة والتقسيم وضياع النجاحات بالانتصار على الارهاب التي شهد لها العالم اجمع .

د. علي شمخي

كلمات دالة:

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة