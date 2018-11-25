الحكيم يجدد دعوته لاستحداث وزارة تعنى بشؤون الأسرة والمرأة والطفل

بغداد ـ الصباح الجديد

جدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار السيد عمار الحكيم دعوته لاستحداث وزارة تعنى بشؤون الأسرة والمرأة والطفل .

وذكر في بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس الاحد ” في اليومِ العالميّ لمناهضةِ العنف ضدَّ المرأة نؤكدُ أنَّ العنفَ ضد المرأة يمثلُ انتهاكاً صارخاً لحقوقِ الإنسان والحريات الأساسية المكفولة دينياً وقانونياً “.

واضاف السيد عمار الحكيم ” نشددُ على الحاجةِ إلى رؤيةٍ اجتماعية تفرزُ نظاماً للمجتمعِ والأسرة تحفظُ للمرأةِ كرامتها وعزتها ومكانتها ” ، وتابع ” ونجددُ دعوتنا لاستحداثِ وزارة تعنى بشؤون الأسرة والمرأة والطفل تهتمُ بكلِّ تفاصيلهم وشؤونهم”.