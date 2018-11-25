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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الحكيم يجدد دعوته لاستحداث وزارة تعنى بشؤون الأسرة والمرأة والطفل

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد
جدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار السيد عمار الحكيم دعوته لاستحداث وزارة تعنى بشؤون الأسرة والمرأة والطفل .
وذكر في بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه امس الاحد ” في اليومِ العالميّ لمناهضةِ العنف ضدَّ المرأة نؤكدُ أنَّ العنفَ ضد المرأة يمثلُ انتهاكاً صارخاً لحقوقِ الإنسان والحريات الأساسية المكفولة دينياً وقانونياً “.
واضاف السيد عمار الحكيم ” نشددُ على الحاجةِ إلى رؤيةٍ اجتماعية تفرزُ نظاماً للمجتمعِ والأسرة تحفظُ للمرأةِ كرامتها وعزتها ومكانتها ” ، وتابع ” ونجددُ دعوتنا لاستحداثِ وزارة تعنى بشؤون الأسرة والمرأة والطفل تهتمُ بكلِّ تفاصيلهم وشؤونهم”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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