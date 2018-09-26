فهمي: طرق ملتوية لتسمية رؤساء اللجان النيابية

بغداد – الصباح الجديد :

كشف القيادي في تحالف سائرون النائب، رائد فهمي، عن “طرق ملتوية” للحصول على رئاسات اللجان النيابية في البرلمان الجديد.

وقال فهمي في تصريح صحفي، إن “عدم اختيار رؤساء اللجان في البرلمان الجديد، على اعتبار أنها تخالف العرف السياسي في العراق، أمر يمثل عودة إلى الطرق الملتوية للحصول على المناصب، ومنهج المصالح السياسية التي لم توفر للعراقيين غير الشقاء وعدم الثقة بالحكومة”.

وأشار، إلى أن “سائرون لديه منهاج سياسي سيسير عليه خلال الدورة البرلمانية الحالية، هو مكافحة ومحاربة المحاصصة، وسنعمل على تحجيمها في السنوات المقبلة”.

وكانت رئاسة مجلس النواب، وجهت في 16 أيلول الجاري بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة للإشراف على توزيع أعضاء البرلمان على اللجان التخصصية كل وفق اختصاصه.

وأعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي أمس عن تحديد جلسة يوم غد الخميس لاختيار مقرري مجلس النواب.