تأكيدات بمشاركة دولية كبرى في قمة إعادة الإعمار وتنمية اقتصاد العراق

بغداد ــ الصباح الجديد

تتواصل التحضيرات لإقامة القمة الدولية للاستثمار واعادة الاعمار وتنمية الاقتصاد العراقي في شهر كانون الأول المقبل بحضور دولي ومحلي واسع.

وينظم المؤتمر بالتعاون ما بين صندوق اعادة المناطق المحررة بالتعاون مع شركة (فرونتير اكسجينج) البريطانية المتخصصة بإقامة المؤتمرات والمعارض الدولية.

وقال ممثل شركة الشركة البريطانية، أحمد الجادر ان “هذا الحدث يأتي في ظروف بالغة الحساسية ما يتطلب حشد الجهود والامكانات للنهوض بالاقتصاد الوطني وقطاع الاعمار والخدمات خصوصا بعد تحرر العراق بالكامل من داعش وتحسن الاوضاع الامنية”.

وأضاف “ستوفر هذه القمة الاطلاع على فرص العمل وأفضل المصارف المحلية الخاصة، وستكون القمة عبارة عن مؤتمر ينظم على هامشه معرض الفرصة الذهبية للقاء بكبار الشركات العالمية والمستثمرين المتطلعين للعمل في العراق إضافة الى المنظمات الدولية التي تسعى لتقديم الدعم والمعونة للبلد بمختلف المجالات كالإعمار ودعم الاستثمارات والاستشارات الاقتصادية”.

وكان رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة مصطفى الهيتي قال، ان “وجود الجهد الدولي المتخصص في بغداد، يمثل دعما حقيقيا لعمليات اعادة البناء والاعمار للمناطق المحررة التي تتطلب جهدا كبيراً”، لافتا الى ان “جهود الصندوق في اعادة اعمار المناطق المتضررة متواصل عبر تنفيذ المشاريع المهمة في هذه المناطق، والتي تلامس حياة المواطن العراقي”.

واشار الى ان “وجود الشركات العالمية في بغداد دليل على قدرة الشركات المشاركة ورغبتها بالعمل داخل العراق، وبدورنا سنعمل على توفير البيئة التنفيذية الملائمة بالتعاون مع الجهات المعنية”، مثنيا على دور الشركة المنظمة في استقطاب الجهد الدولي.