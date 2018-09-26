العبادي: استقالة الحكومة خيانة والتعذر بعدم وجود اموال مخصصة للبصرة غير صحيح

بغداد – الصباح الجديد :

رأى رئيس الوزراء حيدر العبادي استقالة الحكومة التي يترأسها” خيانة”، فيما عد التعذر بعدم وجود اموال مخصصة للبصرة “غير صحيح”.

وقال العبادي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، “أطلقنا خلال الايام الماضية عمليات واسعة لملاحقة المجاميع الارهابية التي تتسلل عبر الحدود السورية وكانت عمليات ناجحة”.

وأضاف ان “قواتنا الامنية لا زالت تلاحق الجماعات الارهابية ولدينا معلومات استخبارية جيدة ولن يتمكن الارهابيون من التخطيط لاعمال ارهابية داخل العراق لان ليس لديهم أرض في العراق يسيطرون عليها”.

وتابع، ان “المواطنين ومنذ فترة طويلة لم يعيشوا بهذه الدرجة من الأمان في بغداد والمحافظات الاخرى، وعدم قدرة الارهاب على القيام بإعمال ارهابية ليست بالصدفة؛ لأننا نحبط دوما اعماله الارهابية، وسنستمر بهذا النهج حتى القضاء على الارهاب في العراق بالكامل”.

وأدان العبادي “ماحصل في مدينة الاهواز بالجمهورية الاسلامية الايرانية وهو عمل ارهابي جبان نفذته عصابات ارهابية” مشدداً “يجب ان نكون حذرين دوما من الارهاب لانه مرض مازال موجودا وفكر ظلامي منحرف يدعو الى قتل المدنيين وعلى الدول جميعا التعاون من اجل القضاء عليه”.

وجدد “تأكيده على الاسراع بالخطوات والتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء المرشح بتشكيل الحكومة الجديدة”.

كما اكد ان “الحكومة الحالية ماضية بالقيام بمسؤولياتها على اكمل وجه في حفظ الامن والاستقرار ورعاية المواطنين وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل، وسنتحمل هذه المسؤولية الى آخر يوم من عمر الحكومة”.

وقال العبادي “نحترم الانتقال السلمي للسلطة وتُسلّم الامانة الى الحكومة المقبلة ولسنا متمسكين بالسلطة مطلقا وانما نعمل على القيام بمسؤولياتنا تجاه المواطنين لتقديم الخدمات”.

ولفت “هناك من اراد لهذه الحكومة ان تستقيل وهو يعلم انه لايوجد سياق دستوري لاستقالة الحكومة بل استقالتها تعد خيانة لانها سوف تتخلى عن مسؤوليتها في حماية المواطنين والبلد” لافتا الى ان “الدعوات لاستقالة الحكومة هي دعوات سياسية وهناك من اراد ايصالنا الى نقطة اللاعودة لكننا لم نسمح لهم”.

وقال “سيطرنا على الوضع في البصرة وحافظنا على ارواح المواطنين رغم ما تعرضت له البصرة من هجمة شرسة ونعمل ليل نهار ومتواصلون مع اللجنة المكلفة بتقديم الخدمات لمواطنينا في البصرة والحكومة المحلية تتحمل مسؤولية تقديم الخدمات بعد نقل كامل الصلاحيات الى المحافظات”.

وأشار رئيس الوزراء “أطلقنا هذا العام تخصيصات مالية كبيرة الى المحافظات خصوصا محافظة البصرة”.

ونوه الى ان “العراق امامه فرصة كبيرة للاستفادة من الدعم الاقليمي والدولي بعد ان وضعنا بلدنا في الصدارة، وينظر اليه اليوم على انه دولة قوية تقدمت وخرجت من مأزق بعد ان كان وجوده معرضا للزوال، والجميع يتطلع اليه اليوم لان فيه فرصا حقيقية وهذا لم يأت بسهولة بل جاء بتضحيات وتخطيط سليم ويجب الحفاظ على كل هذا”.

وأوضح “أصبح تصنيف قواتنا المسلحة والامنية من أفضل القوات في المنطقة” داعياً الى “التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وشدد العبادي “سيبقى العراق يتقدم الى امام بغض النظر عن الجهة التي تقوده ونريد ان نبتعد عن الحزبية في ادارة البلد”.

وأستطرد ان “أزمة ملوحة مياه البصرة ليست بالجديدة وهي قديمة منذ الثمانينيات والتعذر بعدم وجود اموال مخصصة غير صحيح لان الاموال التي تحتاجها البصرة لهذا الغرض قليلة وتكفي لتلافي ازمة المياه، وهناك توافقات بين الكتل السياسية وانا أشد على ايديهم”.