انفجار يهز اربيل وانباء عن سقوط ضحايا

بغداد – الصباح الجديد :

سمع دوي انفجار كبير يهز قلب محافظة اربيل مساء اليوم الثلاثاء.

وصرح محافظ أربيل، نوزاد هادي، في تصريح صحفي، بأن “الأمر كان حادثاً وليس عملاً إرهابياً. بل أن سيارة اشتعلت فيها النار وصدر عن ذلك صوت قوي، وقد كانت هناك شكوك من عمل إرهابي بسبب الدوي العالي، لكننا نؤكد لأبناء أربيل بأن ذلك كان مجرد حادث مروري”.

كما اكد مدير آسايش أربيل، طارق نوري، بأن المعلومات الأولية تفيد أن حادث اصطدام سيارتين أدى إلى اشتعال النيران في إحداهما وانفجار خزان وقودها، لينطلق منها صوت دوي قوي.