احتياطي العراق من الغاز في الحقول المستكشفة فقط 132 ترليون قدم مكعب قياسي

7 مليارات وأكثر من 735 مليون دولار إيرادت النفط لآب الماضي

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط، أمس الثلاثاء، اعداد خطة لاستثمار الحقول الغازية في البلاد، في حين أفصحت عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصناعة لتنفيذ مشروع (النبراس) للبتروكيمياويات، لافتة إلى أن احتياطي البلاد من حقول الغاز المستكشفة حتى الان يصل الى 132 ترليون قدم مكعب قياسي.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، حامد يونس صالح، في تصريح صحافي تابعته الصباح الجديد، إن وزارته “كانت قد اعدت خطة تهدف الى استثمار الحقول الغازية بمنطقتي عكاز بمحافظة الانبار، والمنصورية بمحافظة ديالى، وفعلا تمت احالتها على الاستثمار، بيد ان الاوضاع الامنية التي مرت بها تلك المحافظتان اوقفت عملية الاستثمار والتطوير لها”.

وأضاف، أن “استتباب الاوضاع الامنية مؤخرا، حدا بالوزارة الى اعداد خطة مع الشركات التي اختيرت سابقا للاستثمار فيها من اجل القيام بتلك العمليات خلال المدة القليلة المقبلة”.

ومضى صالح الى القول، أن “الوزارة تمتلك حقولا قيد الاستكشاف وهي تعمل بنحو مستمر لزيادة الاستكشافات والاحتياطي من الغاز”، كاشفا عن ان “احتياطي البلاد المستكشف منها حتى الان يصل الى 132 ترليون قدم مكعب قياسي”.

وبين وكيل الوزارة، أن “عملية التصدير لمكثفات الغاز والغاز السائل والذي يصدر منه بحدود 1000 طن يوميا، يحقق عائدات كبيرة للبلاد بعد ان كانت تستورد الغاز السائل قبل اربعة اعوام”، منوها بأن “الغاز الجاف في حال استثماره سيجهز الى قطاع الكهرباء الذي هو بأمس الحاجة له”.

وفي السياق جدد وزير النفط جبار اللعيبي، في بيان صدر عنه أمس الثلاثاء، قوله بأن الوزارة تسعي لإيقاف حرق الغاز في غضون السنوات القليلة المقبلة بالتعاون مع شركات عالمية، واستثماره في الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة وبما يعظم مردودات الخزينة الاتحادية لأكثر من 6 مليارات دولار سنوياً.

على صعيد آخر، اعلنت وزارة النفط امس في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام (111) مليوناً و(61) الف و(618)برميل ( مائة واحد عشر مليون وواحد وستون الف وستمئة وثمان عشرة برميل ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(735 ) مليونا و (548) الف دولار ( سبعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثمانية واربعون الف دولار).

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