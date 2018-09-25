الاتحاد الوطني: حزب البارزاني يعد ناخبيه في الإقليم بالانفصال

بغداد- الصباح الجديد:

اتهم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أمس الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بأنه يعد ناخبيه بـ”الانفصال” عن العراق خلال حملاته الانتخابية، مشيرا إلى أن الاستفتاء أصبح قضية منسية بالنسبة للشارع الكردي.

وقال السورجي في تصريح تناقلته مواقع إخبارية مختلفة، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال يواعد جماهيره في الإقليم ولا سيما في هذه المرحلة بأن يتوجهوا لانتخابهم لكي يقوموا بإجراءات الانفصال والتغيير والعزلة عن بغداد”.

وأضاف، أن “الاستفتاء والانفصال اصبحا قضية منسية بالنسبة للشارع الكردي باستثناء حزب بارزاني الذي يصر على دعمه و تنفيذه”.

واوضح السورجي، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني ليس لديه اية توجهات بفكرة الاستفتاء لانها اصبحت من الماضي وكنا من المعارضين لاجراء الاستفتاء والانفصال”، مشيرا إلى “اننا ما نزال جزءًا من العراق”.

يذكر ان إقليم كردستان مقبل على اجراء انتخابات لبرلمان الإقليم نهاية هذا الشهر