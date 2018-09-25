السماح لطلبة المرحلتين المتوسطة والإعدادية بأداء الامتحانات في دور ثالث

بغداد ـ الصباح الجديد:

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة امس الثلاثاء، برئاسة حيدر العبادي رئيس المجلس على السماح للطلبة باداء امتحانات الدور الثالث.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه ان” مجلس الوزراء وافق على طلب التربية للدور الثالث مراعاة لظروف ابنائنا الطلبة في جميع المحافظات”.

يذكر ان وزارة التربية كانت منحت دورا ثالثا خلال السنوات الماضية بسبب الاوضاع الامنية التي تشهدها بعض المحافظات ومطالبات اعضاء مجلس النواب، وان فرص الدور الثالث أمنت نجاح العديد من الطلبة وعدم ضياع سنوات منهم.