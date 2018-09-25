وعد جديد من أردوغان بزيادة الإطلاقات المائية للعراق والإسهام في إعمار المناطق المحررة

وزير الموارد: منظومة الماء الخام لا علاقة لها بالتلوث في البصرة

بغداد– الصباح الجديد

كشف عضو الوفد النيابي التركماني محمد الخالدي، أمس الثلاثاء، عن تفصيلات لقاء الوفد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا الى ان اردوغان وعد بزيادة الإطلاقات المائية للعراق والإسهام في إعادة إعمار المناطق المحررة.

وقال الخالدي في تصريح لـه إن “الوفد التركماني الذي زار تركيا مؤخرا أوصل رسالة للحكومة العراقية والمحافظات الجنوبية الى تركيا بشأن عدم المساس بحصة العراق المائية وإمكانية إطلاق دفعات مائية لصالح العراق”.

وأضاف أن “اردوغان وعد بعدم ملء الجانب التركي اي سد يضر بنهري دجلة والفرات مالم تتخذ الحكومة العراقية تدابيرها اللازمة، فضلا عن زيادة الاطلاقات المائية للعراق خلال الايام المقبلة والاسهام في عملية اعمار المناطق المحررة وفتح معبر تركي جديد قرب فيش خابور”.

وتابع الخالدي، أن “الوفد بحث مع اردغان ايضا تحسين العلاقات بين الجانبين وتطويرها فضلا عن اجراء عدة لقاءات مع وزراء مختصين في المياه والاقتصاد”.

وعلى صعيد متصل، كشف وزير الموارد المائية الدكتور حسن الجنابي عن حقيقة مسببات أزمة شحة المياه العذبة في محافظة البصرة واجراءات الوزارة بمعالجتها.

واشار الوزير في مؤتمر صحفي الى ان الوزارة ومنذ اواسط عام 2017 توفرت لديها معطيات سنة شحيحة وحذرت من ذلك بالعديد من المرات وقامت باعداد خطة لمعالجة الشحة من خلال لجنة وزارية شاركت فيها العديد من الوزارات والجهات المعنية لتعزيز الامن المائي وبالاخص في محافظة البصرة. وقال الوزير لقد جرى تأمين ضخ 5 – 7 امتار مكعبة بالثانية في قناة البدعة تصل الى محطة الRO التابعة الى وزارة البلديات وكذلك تأمين وصول المياه من نهر دجلة الى البصرة بتصريف 75 مترا مكعبا بالثانية ، اضافة الى القيام بتأمين الخزين المائي لمياه الشرب لمحافظة البصرة من خلال انشاء احواض اضافية لخزين الطوارئ بسعة اكثر من 5 ملايين متر مكعب ، كما قررت الوزارة زيادة هذا الخزين الى حدود 10 ملايين متر مكعب .

واضاف الوزير بان الوزارة مستمرة بصيانة قناة البدعة منذ انشائها ولحد الان بالرغم من انتهاء عمرها الافتراضي وان حالات التلوث التي حدثت في مياه الشرب حدثت خارج منظومة الماء الخام .

على صعيد متصل صادقت وزارة الموارد المائية على تأسيس جمعيات مستعملي المياه بهدف الحد من الشحة المائية واعتماد اساليب الري الحديثة وتقليل الضائعات المائية ومنها جمعية المنتفعين من المصدر المائي المشترك على جدول السراح/ ناحية الطار/قضاء الشيوخ/ محافظة ذي قار وجمعية المصدر المائي المشترك على جدول ضحية / قضاء الحي/ ناحية الموفقية / واسط وذلك بعد دراسة كافة المستمسكات المقدمة من قبل الجمعية المجموعة من المنتفعين.

ومن الجدير بالذكر ان الوزارة مستمرة بتنظيم الندوات والمؤتمرات الثقافية لتوعية الفلاحين والمزارعين باستعمال التقنية الحديثة في الري.