اعتقال مهاجم جرح ركابا بسلاح أبيض داخل حافلة في ألمانيا

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلنت الشرطة الألمانية امس الاول الجمعة اعتقال رجل يبلغ من العمر 34 عاما، بعد شنه هجوما بسلاح أبيض داخل حافلة شمال البلاد، ما أوقع تسعة جرحى، ولكن دون أن تحدد دوافعه حتى الآن.

وأوضح هانس جواكيم غروتي وزير الداخلية في مقاطعة شلفزيك-هولشتاين حيث وقع الاعتداء، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» أن الاعتداء حصل عصر الجمعة في مدينة لوبيك وأوقع تسعة جرحى «ستة منهم بضربات سكين، وثلاثة بوسائل أخرى».

وكانت شرطة المدينة قد أعلنت في وقت سابق أن «حادثا وقع في حافلة في لوبيك ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح لم يعرف عددهم بعد. لم يقع قتلى، وهناك جريح بحالة خطرة».

وأكد البيان اعتقال المعتدي، «إلا أن دوافع الجريمة لم تعرف بعد والتحقيقات جارية بهذا الصدد».

وأعلنت أوللا هينغست المدعية العامة في مدينة كييل المجاورة أنه «حتى الآن لم يدل المتهم بأي تصريح بشأن الاتهامات الموجهة إليه». وأضافت أنه رجل يبلغ من العمر 34 عاما يحمل الجنسية الألمانية وقد يكون ولد خارج ألمانيا.

كما أوضحت المدعية العامة أن المتهم سيمثل السبت أمام قاض لإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه لا سيما وأن النيابة العامة تتهمه بجرائم عدة بينها افتعال حريق والتسبب بجروح عن عمد. وكانت هينغست قد صرحت قبل ذلك لصحيفة «لوبيكر ناخريتشن» بأنه «لا يمكن استبعاد أي فرضية ومن ضمنها الدافع الإرهابي».

ونقلت الصحيفة عن شهود أن أحد الركاب ألقى بحقيبة كان يحملها أرضا وسحب منها سلاحا أبيض، وهاجم به الركاب بشكل عشوائي. عندها أوقف السائق الحافلة، فتعرض بدوره للهجوم، حسب شاهد آخر. وقام عندها بفتح أبواب الحافلة لإفساح المجال أمام الركاب للنزول منها. وبحسب وزير داخلية المقاطعة فإن السائق تصرف «بسرعة وبشجاعة» مما جنب من في الحافلة الأسوأ.

وأوضحت المدعية العامة أن ركاب الحافلة تمكنوا من السيطرة على المهاجم قبل أن يصل عناصر الشرطة إلى المكان ويعتقلونه.

ونقلت الصحيفة أيضا عن الشاهد لوثار إتش. البالغ 87 من العمر قوله إن «الركاب سارعوا إلى القفز من الحافلة وهم يصرخون. كان الأمر مخيفا. وكان المهاجم يحمل سكين مطبخ». وأفادت شاهدة أخرى للصحيفة أن المهاجم «طعن راكبة في صدرها. إنها مجزرة».