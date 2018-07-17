  • الثلاثاء , 17 يوليو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مسلحون يهاجمون فريقاً لصيانة الكهرباء شرقي بغداد

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بغداد – الصباح الجديد :
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تعرض أحد فرقها الفنية إلى إطلاق النار بمنطقة البلديات في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أنه تم التعرف على المنفذين للعملية.
وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، أن “فريقا لصيانة شبكات توزيع الطاقة الكهربائية تعرض بمنطقة البلديات في العاصمة بغداد الى إطلاق نار مباشر من أشخاص يستقلون عجلة نوع بيك اب الساعة الحادية عشر مساء امس الاثنين اثناء ادائهم الواجب في محلة (730)”.
وأضاف البيان أنه “تم ابلاغ قيادة عمليات بغداد والشرطة الاتحادية، الذين تمكنوا من الوصول الى العجلة التي كانوا يستقلونها والاحتراز عليها بعد هروب الجناة، وقد تم التحري والتعرف على من كان يستقلها بمساعدة وجهاء المنطقة، تمهيدا لالقاء القبض عليهم”.
وتابع البيان أن “هذا الحادث يثبت أن هناك من يسعى الى استهداف قطاع الكهرباء ومنتسبيه الذين يؤدون واجباتهم على مدار اليوم خدمة للمواطنين”، مناشدا الجهات الأمنية والمواطنين للتعاون مع الوزارة حفاظاً على حياة منتسبيها

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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