مسلحون يهاجمون فريقاً لصيانة الكهرباء شرقي بغداد

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تعرض أحد فرقها الفنية إلى إطلاق النار بمنطقة البلديات في العاصمة بغداد، مشيرة إلى أنه تم التعرف على المنفذين للعملية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، أن “فريقا لصيانة شبكات توزيع الطاقة الكهربائية تعرض بمنطقة البلديات في العاصمة بغداد الى إطلاق نار مباشر من أشخاص يستقلون عجلة نوع بيك اب الساعة الحادية عشر مساء امس الاثنين اثناء ادائهم الواجب في محلة (730)”.

وأضاف البيان أنه “تم ابلاغ قيادة عمليات بغداد والشرطة الاتحادية، الذين تمكنوا من الوصول الى العجلة التي كانوا يستقلونها والاحتراز عليها بعد هروب الجناة، وقد تم التحري والتعرف على من كان يستقلها بمساعدة وجهاء المنطقة، تمهيدا لالقاء القبض عليهم”.

وتابع البيان أن “هذا الحادث يثبت أن هناك من يسعى الى استهداف قطاع الكهرباء ومنتسبيه الذين يؤدون واجباتهم على مدار اليوم خدمة للمواطنين”، مناشدا الجهات الأمنية والمواطنين للتعاون مع الوزارة حفاظاً على حياة منتسبيها