الحكيم يشدد على تشكيل حكومة اغلبية وطنية لتعزيز مطالب المتظاهرين

بغداد – الصباح الجديد :

شدد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم على ضرورة تشكيل حكومة اغلبية وطنية لتعزيز مطالب المتظاهرين.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه اليوم، ان” الحكيم شدد خلال حضوره اجتماع قادة الكتل السياسية مساء اليوم الاثنين، على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية التي تمثل الحل الواقعي للمشاكل التي يعاني منها العراق”.

وأضاف الحكيم ان” اهم سمات هذه الحكومة هي تقديم الخدمات، المطلب الاساس في التظاهرات التي تشهدها مدن عدة، والتي تعزز ما ذهبنا اليه مبكرا من ان العراق امام تحدي تقديم الخدمات من بعد انتصاره السياسي والمجتمعي والعسكري”.

وعن التظاهرات الاخيرة اكد الحكيم على” ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة وتحقيقها بالسرعة الممكنة”، داعياً ودعونا الى” التركيز على المطالب”، محذراً من” المندسين الذين يحاولون تشويه حقانية المطاليب وسلمية التظاهر بالاعتداء على اموال الشعب”.