القبض على مسؤولين في الأنبار بينهم مدير مصرف

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت هيأة النزاهة، اعتقال عدد من المسؤولين في القطاع الصحي بمحافظة الأنبار، فيما كشفت عن ارجاع أكثر من 6 مليارات دينار الى خزينة الدولة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، ان “دائرة التحقيقات في الهيئة، أفصحت “عن مجمل عمليات الضبط التي نفذتها في دائرة صحة محافظة الأنبار، التي قادت إلى إرجاع أكثر من ستة مليارات دينار إلى خزينة الدولة، وإلقاء القبض على عددٍ من المسؤولين في دائرة الصحة ومصرف الرافدين في المحافظة”.

وأشار البيان الى “قيام ملاكات دائرة التحقيقات في مكتب تحقيق الأنبار من ضبط أصل (خمسة صكوك) في مصرف الرافدين – فرع الأنبار صادرة عن دائرة الصحة في المحافظة، تمَّ بموجبها تغيير عنوان الجهة المستفيدة في مستندات الصرف وكعوب الصكوك”.

وأكدت النزاهة “تحرير تلك الصكوك ابتداءً إلى مصرف الرافدين – فرع الأنبار – كاستقطاعات لهيأة الحشد الشعبي والنازحين، لكن مدير حسابات دائرة الصحة ومعاونه قاما بتغييرها بالشطب عليها؛ لكي يتم تسلُّم مبالغ الصكوك نقداً”.

وأوضح البيان، أن “المبالغ التي تمَّ التلاعب فيها تُمثل استقطاعاتٍ من رواتب موظفي دائرة صحة الأنبار المخصَّصة لدعم الحشد الشعبيِّ وإغاثة النازحين”، مشيرا إلى تمكُّن ملاكاتها من ضبط أصل مستندات الصرف وكعوب الصكوك في حسابات دائرة الصحة”.

ولفت الى انه تم “تنفيذ عملية إلقاء القبض على المدير العام لمصرف الرافدين – فرع الأنبار ومدير حسابات دائرة صحة الأنبار وعددٍ من منتسبي الدائرة بناءً على مذكرات ضبطٍ قضائيةٍ، وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات المضبوطة؛ وعرضها بصحبة المتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمة التحقيق”