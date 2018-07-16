اليوم.. نهائي العراق للنساء بالشطرنج

مدربان اجنبيان لقيادة المنتخبات الوطنية

بغداد ـ رافـد البدري

تختتم اليوم في الساعة الواحدة ظهراً بطولة نهائي العراق للنساء بالشطرنج والتي تحتضنها قاعة فندق الانتر ببغداد بمشاركة 10 لاعبات، وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة ظافر عبدالامير: ستقام اليوم الجولة الاخيرة من البطولة في الساعة العاشرة صباحاً، يعقبها حفل اختتام البطولة التي سيتم من خلاله تسمية بطلة العراق لعام 2018، واللاعبات اللواتي يحصلن على المراكز الخمسة الاولى سيمثلن المنتخب العراقي الذي تننظره مشاركات عربية وقارية وعالمية.

وأضاف ان البطولة جرت وفق النظام السويسري وبطريقة الدوري من 9 جولات، زمن الجولة 90 دقيقة مع اضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة،وان اللاعبة نبا سامي عباس تتصدر الترتيب برصيد(5.5) نقطة، تليها اللاعبة سالي عباس عبد الزهرة برصيد 5 نقاط، ومن ثم زينب عاصف بالرصيد نفسه 5 نقاط، تليها طيبة مهدي عطية برصيد 4 نقاط في المركز الرابع، والدكتورة صبا جمال بالمركز الخامس برصيد 4 نقاط ايضاً ،لذلك فان البطولة ستشهد منافسه حامية الوطيس في الجولتين الاخيرتين لضمان الحصول على المراكز الاولى.

عبد الامير اوضح ان اللاعبات المشاركات هن: 5 لاعبات يمثلن المنتخب الوطني لعام 2017، اضافةً الى 5 لاعبان ترشحن من بطولة شبه نهائي العراق للمتقدمات، وسيتم اختيار 5 لاعبات منهن لتمثل المنتخب الوطني العراقي.

عبدالامير اكد وصول المدرب الاوزبكي اليكسي بارزوف الذي يحمل لقب استاد دولي كبير (Grand Master)، للاشراف على تدريبات المنتخبات الوطنية التي تنتظرها مشاركات خارجية، وكذلك الحال بالنسبة للمدرب المصري محمد ابراهيم الذي سيكون هو الاخر ضمن الطاقم التدريبي الذي سيشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية للرجال والنساء والفئات العمرية، وبمساعدة 3 مدربين محليين هم امجد علي وغسان محمد علي وعادل علي جلال، وبذلك يكون اتحاد اللعبة قد وضع برنامجاً خاصاً ومكثفاً لاعداد اللاعبين العراقيين الذين سيشاركون في البطولات المقبلة.

من جهة اخرى يشارك المنتخب العراقي للمتقدمين في بطولة امم اسيا التي ستقام في ايران يوم السابع والعشرين من شهر تموز الجاري، وبمشاركة عدد كبير من الدول الاسيوية التي تحتل مراكز متقدمة في مجال اللعبة، وقد سمى الاتحاد العراقي للعبة اللاعبين الذين سيشاركون في هذه البطولة وهم: اللاعب حسين علي حسين بطل العراق للعام الحالي ونوح علي حسين واحمد عبد الستار عبد الوهاب وزوزك صلاح محمد وطالب سالم.

مشيراً الى بطولة نهائي العراق للفئات العمرية دون 6-8-10-12-14 سيقام في 24 من شهر تموز الجاري وبمشاركة اللاعبين الذين ترشحوا من شبه نهائي العراق للفئات العمرية وبواقع 4 لاعبين من كل فئة من الفئات الخمسة، يتنافسون فيما بينهم للفوز بلقب بطل كل فئة من الفئات انفة الذكر، ومن ثم اختيار لاعبي المنتخب الوطني للفئات العمرية، والذي سيشارك في البطولات المقبلة.

فيما سيكون يوم السابع والعشرين من شهر تموز الجاري موعداً لاقامة بطولة شباب العراق للفئات دون 16-18-20 لاختيار بطل شباب العراق ، وتسمية اعضاء المنتخب الوطني للشباب، وكذلك الحال بالنسبة لبطولة اندية العراق للشباب التي ستقام للفترة من 27 ولغاية 30 من شهر تموز الجاري، ويشارك فيها اللاعبين لفئة دون 16 عاماً ودون 20 عاماً.

* المنسق الإعلامي لاتحاد الشطرنج